Две зебры в перчатках: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова против диджея Фионы Дзанетти





Ольга Бузова отметила, что многие звезды повторяют за ней, ведь ранее большинство выступало в джинсах, а после того, как она начала подбирать яркие образы, то тоже последовали ее примеру. Касательно платья-зебры Ольга сказала, что не учла лишь один момент, в перчатках не совсем удобно снимать Stories для Instagram.К слову, Ольга часто удивляет публику, так однажды она появлялась в образе русалки и, как теледива будет привлекать внимание зрителей во время премии Муз-ТВ остается только догадываться.Фиона Дзанетти диджей из Италии, которая в отличие от Ольги Бузовой любит лаконичные и удобные образы. Девушка изначально хотела связать свою жизнь с модой и ее даже приглашали на работу в Dior, но в итоге она все-таки предпочла музыку. После одного из последних ее выходов в свет, двух звезд Ольгу Бузову и Фиону Дзанетти начали сравнивать между собой.