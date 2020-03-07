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Две зебры в перчатках: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова против диджея Фионы Дзанетти

Для пресс-завтрака, который был посвящен предстоящей премии Муз-ТВ, ведущая скандального телевизионного проекта «Дом-2» Ольга Бузова выбрала себе полосатое платье от Vetements, которое стоит около 50-ти тысяч рублей. В похожем наряде на одной из недавних вечеринок была замечена и диджей Фиона Дзанетти.

Две зебры в перчатках: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова против диджея Фионы Дзанетти

Ольга Бузова отметила, что многие звезды повторяют за ней, ведь ранее большинство выступало в джинсах, а после того, как она начала подбирать яркие образы, то тоже последовали ее примеру. Касательно платья-зебры Ольга сказала, что не учла лишь один момент, в перчатках не совсем удобно снимать Stories для Instagram.

К слову, Ольга часто удивляет публику, так однажды она появлялась в образе русалки и, как теледива будет привлекать внимание зрителей во время премии Муз-ТВ остается только догадываться.


Фиона Дзанетти диджей из Италии, которая в отличие от Ольги Бузовой любит лаконичные и удобные образы. Девушка изначально хотела связать свою жизнь с модой и ее даже приглашали на работу в Dior, но в итоге она все-таки предпочла музыку. После одного из последних ее выходов в свет, двух звезд Ольгу Бузову и Фиону Дзанетти начали сравнивать между собой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:55

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