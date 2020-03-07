Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями

Ильиных и Полунин опубликовали снимок, на котором они позируют еще во время беременности. На этом кадре фигуристка в полупрозрачном длинном бежевом платье позирует вместе со своим избранником, который нежно целует ее в плечо, держась за округлившийся живот. Как сообщает звездная пара, их ребенок родился 16 января. «Этот день стал для нас самым важным в жизни. Благодарим Вселенную за это чудо и желаем всем мира, любви и добра», - гласит подпись к этому фото.Примечательно, что Елена Ильиных довольно долго скрывала сам факт своих отношений и беременности от украинского, а впоследствии российского артиста балета. Впервые же об их отношениях публика и пресса заговорили только в 2019 году, однако подтверждений этим слухам не было. Официально заявить о своем романе фигуристка с танцором решились лишь во время своего участия в популярном шоу «Вечерний Ургант». Тогда же стало известно, что пара познакомилась в соцсети.