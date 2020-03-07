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Кристина Агилера выпустила официальный саундтрек к обновленной версии «Мулан» от Disney

Кристина Агилера исполнила новую композицию Loyal Brave True, которая станет официальным саундтреком обновленной версии «Мулан» от Disney. Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале DisneyMusicVEVO.

Выбор Кристина Агилера нельзя назвать случайным. Исполнительница также принимала участие в создании оригинального мультфильма 1998 года. Она записала для него композицию Reflection, ставшей её первым синглом. По этой причине телезвезда решила не только создать новый трек, но и обновить старый вариант прошлой песни. Режиссёр обновлённой картины Ники Каро также стала постановщиком клипов для двух синглов, которые будут представлены в марте, а саундтрек фильма выйдет 25 марта.

Кинолента «Мулан» рассказывает о девушке, которая отважилась отправиться на войну, облачившись мужчиной. В качестве её сопровождения выступает маленький дракон Мушу. Премьера состоится 26 марта. Главную роль сыграет актриса из Китая Лю Ифэй, которая также известна по фильму «Запретное царство». Аналитики прогнозируют, что за первый уикенд в США картина должна собрать около 85 миллионов долларов.

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Культура
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:13

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