Ксения Собчак поместила на карантин китайского репетитора сына





Собчак считает неэффективными все меры, введённые властями для сдерживания угрозы коронавируса. В этом ведущая, по её словам, смогла убедиться на собственном опыте. С сыном звезды, Платоном, уже длительное время занимается гражданин Китая. Он учит ребенка от Максима Виторгана китайскому языку.Недавно, уже после появления вируса на территории КНР, преподаватель прилетел в Москву из Китая. Как и все прилетающие из регионов, где сейчас распространяется вирус, его в аэропорту подвергли процедуре измерения температуры. Подобные меры предосторожности показались Ксении Собчак совершенно недостаточными.Перед тем, как допустить репетитора к собственному сыну, Ксения сняла отдельную квартиру и отправила преподавателя в карантин на три недели. Сейчас она ищет медицинское учреждение, которое сможет сделать анализ на коронавирус, чтобы человек «мог работать, а не сидеть без дела 24 дня.»