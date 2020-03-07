Ксения Собчак поместила на карантин китайского репетитора сына
Как писали ранее, телеведущая Ксения Собчак имеет собственное мнение насчёт угрозы коронавируса, первые заболевшие которым появились в России. Когда угроза могла коснуться её собственной семьи, телеведущая решила взять обеспечение безопасности в свои руки.
Собчак считает неэффективными все меры, введённые властями для сдерживания угрозы коронавируса. В этом ведущая, по её словам, смогла убедиться на собственном опыте. С сыном звезды, Платоном, уже длительное время занимается гражданин Китая. Он учит ребенка от Максима Виторгана китайскому языку.
Недавно, уже после появления вируса на территории КНР, преподаватель прилетел в Москву из Китая. Как и все прилетающие из регионов, где сейчас распространяется вирус, его в аэропорту подвергли процедуре измерения температуры. Подобные меры предосторожности показались Ксении Собчак совершенно недостаточными.
Перед тем, как допустить репетитора к собственному сыну, Ксения сняла отдельную квартиру и отправила преподавателя в карантин на три недели. Сейчас она ищет медицинское учреждение, которое сможет сделать анализ на коронавирус, чтобы человек «мог работать, а не сидеть без дела 24 дня.»
Собчак считает неэффективными все меры, введённые властями для сдерживания угрозы коронавируса. В этом ведущая, по её словам, смогла убедиться на собственном опыте. С сыном звезды, Платоном, уже длительное время занимается гражданин Китая. Он учит ребенка от Максима Виторгана китайскому языку.
Недавно, уже после появления вируса на территории КНР, преподаватель прилетел в Москву из Китая. Как и все прилетающие из регионов, где сейчас распространяется вирус, его в аэропорту подвергли процедуре измерения температуры. Подобные меры предосторожности показались Ксении Собчак совершенно недостаточными.
Перед тем, как допустить репетитора к собственному сыну, Ксения сняла отдельную квартиру и отправила преподавателя в карантин на три недели. Сейчас она ищет медицинское учреждение, которое сможет сделать анализ на коронавирус, чтобы человек «мог работать, а не сидеть без дела 24 дня.»