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Ксения Собчак поместила на карантин китайского репетитора сына

Как писали ранее, телеведущая Ксения Собчак имеет собственное мнение насчёт угрозы коронавируса, первые заболевшие которым появились в России. Когда угроза могла коснуться её собственной семьи, телеведущая решила взять обеспечение безопасности в свои руки.

Ксения Собчак поместила на карантин китайского репетитора сына

Собчак считает неэффективными все меры, введённые властями для сдерживания угрозы коронавируса. В этом ведущая, по её словам, смогла убедиться на собственном опыте. С сыном звезды, Платоном, уже длительное время занимается гражданин Китая. Он учит ребенка от Максима Виторгана китайскому языку.

Недавно, уже после появления вируса на территории КНР, преподаватель прилетел в Москву из Китая. Как и все прилетающие из регионов, где сейчас распространяется вирус, его в аэропорту подвергли процедуре измерения температуры. Подобные меры предосторожности показались Ксении Собчак совершенно недостаточными.


Перед тем, как допустить репетитора к собственному сыну, Ксения сняла отдельную квартиру и отправила преподавателя в карантин на три недели. Сейчас она ищет медицинское учреждение, которое сможет сделать анализ на коронавирус, чтобы человек «мог работать, а не сидеть без дела 24 дня.»

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:36

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