Сергей Соседов считает, что Анастасия Заворотнюк загубила собственную карьеру невыразительными ролями
Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк после блестящей игры в сериале «Моя прекрасная няня», практически разрушила свою карьеру невыразительными ролями. С таким заявлением выступил критик Сергей Соседов, назвавший актрису очень талантливой.
Народная любовь к Анастасии Заворотнюк пришла именно после съемок в популярном телесериале. После этой роли артистка снялась в большом количестве фильмов, однако ни один из них не снискал большого успеха и не запомнился публике. «Режиссеры, работавшие с ней на съемках в разных сериалах, утверждали, что она очень одаренная артистка. Однако ей все время предлагали какие-то простые роли, где ей не нужно было даже играть», - утверждает критик.
Соседов также отметил, что он считает Анастасию Заворотнюк действительно талантливой и уверен, что актриса могла бы сыграть немало разноплановых интересных ролей, однако режиссеры, к сожалению, решили иначе. «Няня – это лишь верхушка. Она намного более глубокая и мощная артистка, у нее прекрасный набор актерских качеств, но играть ей не давали», - добавил эксперт.
Народная любовь к Анастасии Заворотнюк пришла именно после съемок в популярном телесериале. После этой роли артистка снялась в большом количестве фильмов, однако ни один из них не снискал большого успеха и не запомнился публике. «Режиссеры, работавшие с ней на съемках в разных сериалах, утверждали, что она очень одаренная артистка. Однако ей все время предлагали какие-то простые роли, где ей не нужно было даже играть», - утверждает критик.
Соседов также отметил, что он считает Анастасию Заворотнюк действительно талантливой и уверен, что актриса могла бы сыграть немало разноплановых интересных ролей, однако режиссеры, к сожалению, решили иначе. «Няня – это лишь верхушка. Она намного более глубокая и мощная артистка, у нее прекрасный набор актерских качеств, но играть ей не давали», - добавил эксперт.
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:53