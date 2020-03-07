Сергей Соседов считает, что Анастасия Заворотнюк загубила собственную карьеру невыразительными ролями





Народная любовь к Анастасии Заворотнюк пришла именно после съемок в популярном телесериале. После этой роли артистка снялась в большом количестве фильмов, однако ни один из них не снискал большого успеха и не запомнился публике. «Режиссеры, работавшие с ней на съемках в разных сериалах, утверждали, что она очень одаренная артистка. Однако ей все время предлагали какие-то простые роли, где ей не нужно было даже играть», - утверждает критик.Соседов также отметил, что он считает Анастасию Заворотнюк действительно талантливой и уверен, что актриса могла бы сыграть немало разноплановых интересных ролей, однако режиссеры, к сожалению, решили иначе. «Няня – это лишь верхушка. Она намного более глубокая и мощная артистка, у нее прекрасный набор актерских качеств, но играть ей не давали», - добавил эксперт.