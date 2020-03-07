Apple перевела 12 тысяч сотрудников на удалённую работу из-за коронавируса
В американской корпорации Apple приняли решение отправить по домам 12 тысяч работников штаб-квартиры в Купертино. Причиной стало распространение коронавируса, из-за чего они должны будут работать удалённо из дома.
Согласно утверждению международного агентства новостей Reuters, в округе Санта-Клара, где расположена штаб-квартира, уже зафиксировано 20 случаев болезни. Недавно власти округа просили крупные компании поставить на рассмотрение вопрос о переводе работников на дистанционную работу, либо как-то иначе ограничить тесный массовое скопление людей в тесном помещении. Согласно данным издания, в феврале в Apple заявили, распространение вируса в Китае может привести к тому, что корпорация не сможет достигнуть плановых показателей за первый квартал 2020 года. В результате этого может возникнуть дефицит iPhone на рынке.
Согласно утверждению международного агентства новостей Reuters, в округе Санта-Клара, где расположена штаб-квартира, уже зафиксировано 20 случаев болезни. Недавно власти округа просили крупные компании поставить на рассмотрение вопрос о переводе работников на дистанционную работу, либо как-то иначе ограничить тесный массовое скопление людей в тесном помещении. Согласно данным издания, в феврале в Apple заявили, распространение вируса в Китае может привести к тому, что корпорация не сможет достигнуть плановых показателей за первый квартал 2020 года. В результате этого может возникнуть дефицит iPhone на рынке.
Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:48