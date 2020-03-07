Супруга Михаила Ефремова заявила, что из-за актерской импровизации ее мужа не пустили в самолет





Как известно, 6-го марта 2020 года авиакомпания AirBaltic отказала Михаилу Ефремову в перелете «Санкт-Петербург – Рига» и не пустила на борт самолета из-за алкогольного опьянения. Журналистам удалось подтвердить данную информацию, узнав подробности у перевозчика. Кроме того, сотрудники «Пятого канала» связались с нынешней супругой актера, чтобы узнать ее мнение на этот счет.«Он – великолепный артист и ему верят, когда он играет пьяного», - прокомментировала София Кругликова. Она отметила, что виной всему была талантливая импровизация – «школа Станиславского», хотя компания AirBaltic все так же продолжает отстаивать свою версию инцидента в аэропорту.В тоже время PR-директор Михаила Ефремова воздержалась от каких-либо объяснений, сказав журналисту «Пятого канала»: «Без комментариев».