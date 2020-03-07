Певица Валерия: "Смех — лучшая защита от коронавируса"

Певица Валерия опубликовала снимок, на котором она сфотографировала в костюме и с металлической маской на лице, украшенной стразами. В комментарии возлюбленная известного продюсера Иосифа Пригожина анонсировала выход шоу "Маска", в котором она выступает в качестве жюри вместе с Региной Тодоренко и Филиппом Киркоровым. Также певица Валерия решила затронуть тему коронавируса и особо отметила, что считает смех лучшей защитой от данного заболевания.Подписчики признались, что не сразу узнали на фотографии исполнительницу. Некоторые начали шутить, что аксессуар на лице певицы Валерии не защитит ее от острого вирусного заболевания. Также поклонники написали множество комплиментов, сравнив знаменитость с "Богиней" и оставили более 16 000 лайков.