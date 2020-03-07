АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra от…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Певица Валерия: "Смех — лучшая защита от коронавируса"

Певица Валерия решила поделиться с преданными поклонниками в Instagram-аккаунте своими мыслями на счет коронавируса. Знаменитая исполнительница заявила, что смех — лучшая защита от этого вирусного заболевания.
Певица Валерия: "Смех — лучшая защита от коронавируса"

Певица Валерия опубликовала снимок, на котором она сфотографировала в костюме и с металлической маской на лице, украшенной стразами. В комментарии возлюбленная известного продюсера Иосифа Пригожина анонсировала выход шоу "Маска", в котором она выступает в качестве жюри вместе с Региной Тодоренко и Филиппом Киркоровым. Также певица Валерия решила затронуть тему коронавируса и особо отметила, что считает смех лучшей защитой от данного заболевания.

Подписчики признались, что не сразу узнали на фотографии исполнительницу. Некоторые начали шутить, что аксессуар на лице певицы Валерии не защитит ее от острого вирусного заболевания. Также поклонники написали множество комплиментов, сравнив знаменитость с "Богиней" и оставили более 16 000 лайков.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Агилера выпустила официальный саундтрек к обновленной версии «Мулан» от…
Супруга Михаила Ефремова заявила, что из-за актерской импровизации ее мужа не пустили в…
Любовь Толкалина о феминизме: "Просто не понимаю, что за слово такое…
Две зебры в перчатках: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова против диджея Фионы…
Сергей Соседов считает, что Анастасия Заворотнюк загубила собственную карьеру невыразительными…
Apple перевела 12 тысяч сотрудников на удалённую работу из-за…
Кристиан Бэйл сыграет злодея в четвертом…
Стас Садальский опубликовал детские фото Андрея Миронова в честь дня рождения…
Школьный автобус стал участником массовой аварии во Владимирской…
Светлана Моргунова рассказала о романе с Муслимом Магомаевым и неудачных…
Певица Валерия: "Смех — лучшая защита от…
Главнокомандующий Росгвардии сообщил об изменениях в правилах выдачи лицензии на…
Учёные рассказали, как увеличить продолжительность жизни на 10…
Надежда Бабкина не против стать матерью еще раз в свои 69…
«Бог юмора»: Мама Милоша Биковича по-доброму высмеяла…
Александр Петров подарил Сергею Бурунову на день рождения футболки со своими…
Рассекречен смартфон Huawei Nova 7 SE с поддержкой сетей пятого…
Ученые нашли связь между кишечными бактериями и успешностью иммунотерапии…
В Instagram запретили рекламу медицинских масок в Сети из-за…
Юлия Шилова из Иваново объяснила, почему предложила Владимиру Путину взять себя в…
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина поздравила себя любимую «косухой» от Prada за…
Марина Газманова полюбила классическую музыку из-за балетной…
Создатели SOMA и Penumbra анонсировали новую часть легендарного хоррора…
В IBU не знают, за что извиняться перед российским биатлонистом Александром…
Дочь Леры Кудрявцевой Мария требует у учителя…
Джастин Бибер рассказал о «свадьбе по расчёту» с Хейли…
«Прилет первых ласточек»: Приметы на 7 марта в день…
«Будут говорить, что победил старика»: Хабиб Нурмагомедов назвал Тони Фергюсона «тупым и…
Просмотреть все новости