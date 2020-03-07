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Кристиан Бэйл сыграет злодея в четвертом «Торе»

Известный голливудский актер Кристиан Бэйл подписал со студией Marvel контракт и уже готовится к съемкам новой части фантастического боевика «Тор». Фильм, к слову, получил названием «Тор 4: Любовь и гром».
Кристиан Бэйл сыграет злодея в четвертом «Торе»

О том, что Бэйл вошел в список участников новой части проекта рассказала актриса Тесса Томпсом во время премьерного показа 3-го сезона сериала «Мир Дикого Запада». По словам артистки, Бйэлу предстоит сыграть в фильме злодея, однако подробностей она раскрывать не стала. Примечательно, что немногим ранее издание Collider сообщало, что Marvel и Кристиан Бэйл ведут переговоры о его возможном участии в фильме. При этом ни студия, ни представители актера эту информацию комментировать не стали.

На данный момент известно, что режиссером четвертой части «Тора» станет Тайка Вайтити, а съемочный процесс должен стартовать летом 2020 года. Представить картину широкой публике студия Marvel планирует уже в ноябре 2021 года. В фильме также сыграют и уже знакомые по ранним частям актеры: Натали Портман, Тесса Томпсон, а также австралиец Крис Хемсворт в роли бога грома Тора.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:42

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