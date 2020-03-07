Школьный автобус стал участником массовой аварии во Владимирской области
Школьный автобус, а также ещё шесть автомобилей, попали в массовую аварию в Судогодском районе под Владимиром . В результате этого два человека были травмированы.
В управлении МВД по региону рассказали, что авария случилась в 07:40 мск. Массовое ДТП произошло при участии 6 автомобилей. В школьном автобусе пребывали преподаватели. Среди пострадавших: одного госпитализировали, второй будет лечиться в домашних условиях. Во время столкновения там пребывали 3 человека. На данный момент о причине произошедшего не известно. Изначально движение в районе ДТП было усложнено, однако уже всё устранено.
В управлении МВД по региону рассказали, что авария случилась в 07:40 мск. Массовое ДТП произошло при участии 6 автомобилей. В школьном автобусе пребывали преподаватели. Среди пострадавших: одного госпитализировали, второй будет лечиться в домашних условиях. Во время столкновения там пребывали 3 человека. На данный момент о причине произошедшего не известно. Изначально движение в районе ДТП было усложнено, однако уже всё устранено.
Происшествия
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:29