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Школьный автобус стал участником массовой аварии во Владимирской области

Школьный автобус, а также ещё шесть автомобилей, попали в массовую аварию в Судогодском районе под Владимиром . В результате этого два человека были травмированы.

В управлении МВД по региону рассказали, что авария случилась в 07:40 мск. Массовое ДТП произошло при участии 6 автомобилей. В школьном автобусе пребывали преподаватели. Среди пострадавших: одного госпитализировали, второй будет лечиться в домашних условиях. Во время столкновения там пребывали 3 человека. На данный момент о причине произошедшего не известно. Изначально движение в районе ДТП было усложнено, однако уже всё устранено.

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Происшествия
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:29

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