Школьный автобус стал участником массовой аварии во Владимирской области





В управлении МВД по региону рассказали, что авария случилась в 07:40 мск. Массовое ДТП произошло при участии 6 автомобилей. В школьном автобусе пребывали преподаватели. Среди пострадавших: одного госпитализировали, второй будет лечиться в домашних условиях. Во время столкновения там пребывали 3 человека. На данный момент о причине произошедшего не известно. Изначально движение в районе ДТП было усложнено, однако уже всё устранено.