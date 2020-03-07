Стас Садальский опубликовал детские фото Андрея Миронова в честь дня рождения актера

На своей страничке в социальной сети Instagram Садальский опубликовал фото совсем еще маленького народного артиста РСФСР и сопроводил эту публикацию памятной подписью об артисте. По словам артиста, мать легендарного актера практически сразу же после родов написала супругу Александру Менакеру, что, к сожалению, она родила дочь, а не сына. Муж же ответил ей, чтобы она не переживала из-за пола ребенка, ведь он все равно будет любимым. «Андрей жил возле меня и учился в 170-й школе», - пишет артист.На архивном старом фото с Андреем Мироновым, которое обнародовал Садальский, можно увидеть слева от него здание, которое было построено по проекту того же архитектора, который проектировал здание столичного ЦУМа. Также, отмечает автор публикации, на фото можно увидеть и здание Минпечати.Подписчики в комментариях к этому посту отметили, что Андрей Миронов в детские годы оказался поразительно похож на себя взрослого.