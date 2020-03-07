АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra от…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Стас Садальский опубликовал детские фото Андрея Миронова в честь дня рождения актера

Росссийский актер Стас Садальский довольно часто делится с подписчиками историями об отечественных знаменитостях прошлых лет. В этот раз он решил вспомнить об Андрее Миронове, которому 7 марта 2020 года исполнилось бы 79 лет.
Стас Садальский опубликовал детские фото Андрея Миронова в честь дня рождения актера

На своей страничке в социальной сети Instagram Садальский опубликовал фото совсем еще маленького народного артиста РСФСР и сопроводил эту публикацию памятной подписью об артисте. По словам артиста, мать легендарного актера практически сразу же после родов написала супругу Александру Менакеру, что, к сожалению, она родила дочь, а не сына. Муж же ответил ей, чтобы она не переживала из-за пола ребенка, ведь он все равно будет любимым. «Андрей жил возле меня и учился в 170-й школе», - пишет артист.

На архивном старом фото с Андреем Мироновым, которое обнародовал Садальский, можно увидеть слева от него здание, которое было построено по проекту того же архитектора, который проектировал здание столичного ЦУМа. Также, отмечает автор публикации, на фото можно увидеть и здание Минпечати.

Подписчики в комментариях к этому посту отметили, что Андрей Миронов в детские годы оказался поразительно похож на себя взрослого.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Агилера выпустила официальный саундтрек к обновленной версии «Мулан» от…
Супруга Михаила Ефремова заявила, что из-за актерской импровизации ее мужа не пустили в…
Любовь Толкалина о феминизме: "Просто не понимаю, что за слово такое…
Две зебры в перчатках: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова против диджея Фионы…
Сергей Соседов считает, что Анастасия Заворотнюк загубила собственную карьеру невыразительными…
Apple перевела 12 тысяч сотрудников на удалённую работу из-за…
Кристиан Бэйл сыграет злодея в четвертом…
Стас Садальский опубликовал детские фото Андрея Миронова в честь дня рождения…
Школьный автобус стал участником массовой аварии во Владимирской…
Светлана Моргунова рассказала о романе с Муслимом Магомаевым и неудачных…
Певица Валерия: "Смех — лучшая защита от…
Главнокомандующий Росгвардии сообщил об изменениях в правилах выдачи лицензии на…
Учёные рассказали, как увеличить продолжительность жизни на 10…
Надежда Бабкина не против стать матерью еще раз в свои 69…
«Бог юмора»: Мама Милоша Биковича по-доброму высмеяла…
Александр Петров подарил Сергею Бурунову на день рождения футболки со своими…
Рассекречен смартфон Huawei Nova 7 SE с поддержкой сетей пятого…
Ученые нашли связь между кишечными бактериями и успешностью иммунотерапии…
В Instagram запретили рекламу медицинских масок в Сети из-за…
Юлия Шилова из Иваново объяснила, почему предложила Владимиру Путину взять себя в…
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина поздравила себя любимую «косухой» от Prada за…
Марина Газманова полюбила классическую музыку из-за балетной…
Создатели SOMA и Penumbra анонсировали новую часть легендарного хоррора…
В IBU не знают, за что извиняться перед российским биатлонистом Александром…
Дочь Леры Кудрявцевой Мария требует у учителя…
Джастин Бибер рассказал о «свадьбе по расчёту» с Хейли…
«Прилет первых ласточек»: Приметы на 7 марта в день…
«Будут говорить, что победил старика»: Хабиб Нурмагомедов назвал Тони Фергюсона «тупым и…
Просмотреть все новости