Главнокомандующий Росгвардии сообщил об изменениях в правилах выдачи лицензии на оружие





Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации рассказал, что после нововведённых изменений ни юридическим, ни физическим лицам больше не понадобиться собирать более 20 разрешений, чтобы получить лицензию на оружие. Поскольку все документы будут занесены в единую электронную базу, владельцы будут использовать только одну пластиковую карту, содержащую необходимую информацию.Кроме того, электронный документооборот ускорит процесс оформления лицензии и разрешений при покупке оружия. Переход на цифровую базу, согласно предварительным данным, будет полностью осуществлен до конца 2022 года. Однако на данный момент изменения в правилах находятся на этапе рассмотрения и утверждения соответствующими органами.