Надежда Бабкина не против стать матерью еще раз в свои 69 лет





Общественности об этом впервые рассказала телеведущая Лера Курявцева., - заявила Кудрявцева в эфире телеканала НТВ. По ее словам, сейчас технологии зашли настолько далеко в своем развитии, что возраст уже сложно считать помехой для рождения ребенка. В крайнем случае народная артистка, считает Кудрявцева, вполне могла бы воспользоваться услугами суррогатной матери. Кроме того, телеведущая подчеркнула, что Надежда Бабкина и ее молодой возлюбленный, несмотря на солидную разницу в возрасте, отлично ладят и стараются всегда заботиться друг о друге. Подобные отношения, уверена знаменитость, можно считать образцом для подражания., - добавила знаменитость.