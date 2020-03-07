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Надежда Бабкина не против стать матерью еще раз в свои 69 лет

Известная российская певица Надежда Бабкина не против снова стать матерью. В свои 69 лет народная артистка признается, что хотела бы подарить своему любимому мужчине, 39-летнему певцу Евгению Горшечкову, ребенка.
Надежда Бабкина не против стать матерью еще раз в свои 69 лет

Общественности об этом впервые рассказала телеведущая Лера Курявцева. «Мне кажется, что Надежда Бабкина совсем не против снова стать мамой и подарить своему любимому мужчине дочь или сына. У самого Евгения наследников пока еще нет, впрочем, полагаю, отец из него получился бы просто замечательный», - заявила Кудрявцева в эфире телеканала НТВ. По ее словам, сейчас технологии зашли настолько далеко в своем развитии, что возраст уже сложно считать помехой для рождения ребенка. В крайнем случае народная артистка, считает Кудрявцева, вполне могла бы воспользоваться услугами суррогатной матери. Кроме того, телеведущая подчеркнула, что Надежда Бабкина и ее молодой возлюбленный, несмотря на солидную разницу в возрасте, отлично ладят и стараются всегда заботиться друг о друге. Подобные отношения, уверена знаменитость, можно считать образцом для подражания.

«Практически каждое их свидания становится маленьким праздником. Между ними царят взаимопонимание, любовь и забота друг о друге», - добавила знаменитость.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:05

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