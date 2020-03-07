Александр Петров подарил Сергею Бурунову на день рождения футболки со своими фото

Накануне Сергей Бурунов отмечал свой 43 день рождения. Известного комедийного актера пришли поздравить его близкие друзья и коллеги, в числе которых были Гарик Харламов и Александр Петров. Недавно звезда "Полицейского с Рублёвки" показал, что актер подали ему несколько футболок со своими фото и надписями: "Петров гений" и "Саша Петров лучший". Также на кадрах показано, что Александр Петров пожелал имениннику, чтобы он засыпал в этих подарках. Тот пошутил, что теперь у него начнутся проблемы со сном.В комментарии звезда "Полицейского с Рублёвки" поблагодарил подписчиков за поздравления, а коллег за оригинальные подарки. Также Сергей Бурунов отметил, что ему очень приятно и он не ожидал такого большого внимания к своей персоне. За несколько часов видео актера просмотрели более 230 000 пользователей Сети.