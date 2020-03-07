Светлана Моргунова рассказала о романе с Муслимом Магомаевым и неудачных браках





В свое время Светлана Моргунова стала очень популярной не только в Союзе, но и далеко за его пределами. Как утверждает сама артистка, она никогда не стремилась стать узнаваемой, поэтому многие коллеги и окружающие относились к ней более приземлено. В свободное от работы время она посещала курсы по философии, а в семидесятых годах недолго поработала в Японии. «Когда у меня случился роман с Магомаевым, он на мне проверял все свои шутки. Если я действительно смеялась, то он знал, что сможет использовать это во время своих выступлений. Многие также приписывали мне отношения с Хазановым, но это не имеет ничего общего с действительностью. Он лишь приглашал меня на свои концерт. Быть может, в наших с ним отношениях и была какая-то влюбленность, но ничего особенного не было», - подчеркнула она.Личная жизнь Светланы Моргуновой складывалась совсем не так, как карьера. Первый ее муж, которому она подарила сына Максима, умер. После этого телеведущая пыталась снова создать семью, но постоянные измены второго мужа вынудили подать на развод.