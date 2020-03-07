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Рассекречен смартфон Huawei Nova 7 SE с поддержкой сетей пятого поколения

Не так давно появились первые сообщения о том, что китайская компания Huawei готовит к выпуску новый смартфон Nova 7. Главными особенностями устройства называли мощную 40-ваттную зарядку. Теперь же источники раскрыли подробности о еще одной модели - Huawei Nova 7 SE.
Рассекречен смартфон Huawei Nova 7 SE с поддержкой сетей пятого поколения

Сообщается, что новинка будет оснащена фирменным SoC среднего сегмента со встроенным модемом 5G, проще говоря, смартфон будет поддерживать работу в сетях пятого поколения. Вероятнее всего, в данной модели производитель установить принципиально новый чип из числа тех, которые пока не представлены официально. Кроме того, источники приписывают будущему Huawei Nova 7 SE 6,5-дюймовый дисплей с отверстием под фронтальную камеру. А вот сканер отпечатков пальцев в данном устройстве будет расположен на боковой его грани. Максимальное разрешение основной камеры составит 64 Мп.

Примечательно, что в новую линейку моделей серии Huawei Nova 7 должна войти не только модель с приставкой SE, но и Huawei Nova 7 Pro, который якобы станет флагманским устройством. Впрочем, точных данных о Pro-версии гаджета пока нет.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:39

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