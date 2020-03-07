Учёные рассказали, как увеличить продолжительность жизни на 10 лет





Большинство людей интересует вопрос об увеличении продолжительности жизни. Недавний эксперимент, который провели сотрудники Амстердамского и Гарвардского университетов, позволил решить эту проблему. Эксперты в течении 20 лет наблюдали за 50 000 человек с различным образом жизни. В результате у них получилось установить, участники без вредных привычек имели продолжительность жизни намного больше, чем те, кто не мог от этого отказаться. К томе же, не только спиртные напитки и курение отрицательно влияли на состояние здоровья, но и вредная пища.Специалисты смогли выяснить, что добровольцы, которые находились в группе риска, в среднем жили 73,5 года. В данном случае речь идёт о представителях обоих полов. Те, кто придерживался правильного питания, проявлял активность и следил за своим здоровьем, жили на 10 лет больше. Научные сотрудники рекомендуют людям выбирать полезные продукты и отдавать предпочтение умеренной диеты, а также стремиться к увеличению физической нагрузки, к примеру, занятия спортом или пешие прогулки. стоит отметить, что на данный момент результаты эксперимента являются не полными, так как при создании статистики не брали во внимание случаи смертей от различных заболеваний, в том числе онкологии.