АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra от…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Учёные рассказали, как увеличить продолжительность жизни на 10 лет

Учёные провели эксперимент, который позволил узнать, какие действия необходимо совершать для продления жизни на 10 лет. Согласно их утверждениям, для этого необходимо проявлять активность и исключить из рациона вредную пищу.

Большинство людей интересует вопрос об увеличении продолжительности жизни. Недавний эксперимент, который провели сотрудники Амстердамского и Гарвардского университетов, позволил решить эту проблему. Эксперты в течении 20 лет наблюдали за 50 000 человек с различным образом жизни. В результате у них получилось установить, участники без вредных привычек имели продолжительность жизни намного больше, чем те, кто не мог от этого отказаться. К томе же, не только спиртные напитки и курение отрицательно влияли на состояние здоровья, но и вредная пища.

Специалисты смогли выяснить, что добровольцы, которые находились в группе риска, в среднем жили 73,5 года. В данном случае речь идёт о представителях обоих полов. Те, кто придерживался правильного питания, проявлял активность и следил за своим здоровьем, жили на 10 лет больше. Научные сотрудники рекомендуют людям выбирать полезные продукты и отдавать предпочтение умеренной диеты, а также стремиться к увеличению физической нагрузки, к примеру, занятия спортом или пешие прогулки. стоит отметить, что на данный момент результаты эксперимента являются не полными, так как при создании статистики не брали во внимание случаи смертей от различных заболеваний, в том числе онкологии.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Агилера выпустила официальный саундтрек к обновленной версии «Мулан» от…
Супруга Михаила Ефремова заявила, что из-за актерской импровизации ее мужа не пустили в…
Любовь Толкалина о феминизме: "Просто не понимаю, что за слово такое…
Две зебры в перчатках: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова против диджея Фионы…
Сергей Соседов считает, что Анастасия Заворотнюк загубила собственную карьеру невыразительными…
Apple перевела 12 тысяч сотрудников на удалённую работу из-за…
Кристиан Бэйл сыграет злодея в четвертом…
Стас Садальский опубликовал детские фото Андрея Миронова в честь дня рождения…
Школьный автобус стал участником массовой аварии во Владимирской…
Светлана Моргунова рассказала о романе с Муслимом Магомаевым и неудачных…
Певица Валерия: "Смех — лучшая защита от…
Главнокомандующий Росгвардии сообщил об изменениях в правилах выдачи лицензии на…
Учёные рассказали, как увеличить продолжительность жизни на 10…
Надежда Бабкина не против стать матерью еще раз в свои 69…
«Бог юмора»: Мама Милоша Биковича по-доброму высмеяла…
Александр Петров подарил Сергею Бурунову на день рождения футболки со своими…
Рассекречен смартфон Huawei Nova 7 SE с поддержкой сетей пятого…
Ученые нашли связь между кишечными бактериями и успешностью иммунотерапии…
В Instagram запретили рекламу медицинских масок в Сети из-за…
Юлия Шилова из Иваново объяснила, почему предложила Владимиру Путину взять себя в…
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина поздравила себя любимую «косухой» от Prada за…
Марина Газманова полюбила классическую музыку из-за балетной…
Создатели SOMA и Penumbra анонсировали новую часть легендарного хоррора…
В IBU не знают, за что извиняться перед российским биатлонистом Александром…
Дочь Леры Кудрявцевой Мария требует у учителя…
Джастин Бибер рассказал о «свадьбе по расчёту» с Хейли…
«Прилет первых ласточек»: Приметы на 7 марта в день…
«Будут говорить, что победил старика»: Хабиб Нурмагомедов назвал Тони Фергюсона «тупым и…
Просмотреть все новости