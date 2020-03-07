Учёные рассказали, как увеличить продолжительность жизни на 10 лет
Учёные провели эксперимент, который позволил узнать, какие действия необходимо совершать для продления жизни на 10 лет. Согласно их утверждениям, для этого необходимо проявлять активность и исключить из рациона вредную пищу.
Большинство людей интересует вопрос об увеличении продолжительности жизни. Недавний эксперимент, который провели сотрудники Амстердамского и Гарвардского университетов, позволил решить эту проблему. Эксперты в течении 20 лет наблюдали за 50 000 человек с различным образом жизни. В результате у них получилось установить, участники без вредных привычек имели продолжительность жизни намного больше, чем те, кто не мог от этого отказаться. К томе же, не только спиртные напитки и курение отрицательно влияли на состояние здоровья, но и вредная пища.
Специалисты смогли выяснить, что добровольцы, которые находились в группе риска, в среднем жили 73,5 года. В данном случае речь идёт о представителях обоих полов. Те, кто придерживался правильного питания, проявлял активность и следил за своим здоровьем, жили на 10 лет больше. Научные сотрудники рекомендуют людям выбирать полезные продукты и отдавать предпочтение умеренной диеты, а также стремиться к увеличению физической нагрузки, к примеру, занятия спортом или пешие прогулки. стоит отметить, что на данный момент результаты эксперимента являются не полными, так как при создании статистики не брали во внимание случаи смертей от различных заболеваний, в том числе онкологии.
Большинство людей интересует вопрос об увеличении продолжительности жизни. Недавний эксперимент, который провели сотрудники Амстердамского и Гарвардского университетов, позволил решить эту проблему. Эксперты в течении 20 лет наблюдали за 50 000 человек с различным образом жизни. В результате у них получилось установить, участники без вредных привычек имели продолжительность жизни намного больше, чем те, кто не мог от этого отказаться. К томе же, не только спиртные напитки и курение отрицательно влияли на состояние здоровья, но и вредная пища.
Специалисты смогли выяснить, что добровольцы, которые находились в группе риска, в среднем жили 73,5 года. В данном случае речь идёт о представителях обоих полов. Те, кто придерживался правильного питания, проявлял активность и следил за своим здоровьем, жили на 10 лет больше. Научные сотрудники рекомендуют людям выбирать полезные продукты и отдавать предпочтение умеренной диеты, а также стремиться к увеличению физической нагрузки, к примеру, занятия спортом или пешие прогулки. стоит отметить, что на данный момент результаты эксперимента являются не полными, так как при создании статистики не брали во внимание случаи смертей от различных заболеваний, в том числе онкологии.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:12