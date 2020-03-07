«Бог юмора»: Мама Милоша Биковича по-доброму высмеяла сын

После недавней кинопремьеры «Холоп», в которой актер сыграл главную роль сына олигарха Павла - Гриши, Милош Бикович поспешил узнать мнение своей мамы на счет фильма. Забавным диалогом артист поделился со своими поклонниками в социальной сети. По его словам, он рассказал родительнице про кассовые сборы «Холопа», составившие около двух миллиардов рублей после 7,5 миллионов просмотров зрителей. «И все эти люди платили, чтобы на тебя посмотреть?» - такой ответ услышал 32-летний начинающий продюсер.Поклонники Милоша Биковича оставили более двух тысяч комментариев, в которых согласились со словами, что мама актера - «Бог юмора». Кроме того, по мнению фанатов, она очаровательная женщина и вовсе не удивительно, что ее сын талантливый и красивый, так как «есть в кого».