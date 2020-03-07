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Ученые нашли связь между кишечными бактериями и успешностью иммунотерапии рака

Американские ученые утверждают, что степень успешности иммунотерапии при онкологических заболеваниях находится в прямой зависимости от бактерий кишечника. Более того, на процесс лечения от рака, по утверждению специалистов Чикагского университета, положительно могут влиять даже вредоносные микроорганизмы.
Ученые нашли связь между кишечными бактериями и успешностью иммунотерапии рака

Исследователи подчеркивают, что иммунотерапия рака стимулирует выработку в организме белка CD47. Этому процессу активно способствуют бифидобактериии, которые при попадании в печень делают клетки опухоли более чувствительными, благодаря чему их можно уничтожить с помощью тех или иных лекарственных препаратов. «Терапия, которая связана с выработкой данного белка, ранее была недоступной, поскольку нам не был понятен процесс его выделения в человеческом организме. Кроме того, существовала терапия, основанная, напротив, на блокаде CD47, но она часто приводила к обратному эффекту и не позволяла добиться желаемого», - утверждают авторы этого открытия.

Сейчас же, по словам ученых им удалось установить, что эффективность терапии находится в зависимости от состояния микрофлоры кишечника. В связи с этим уже начата разработка препарата, который позволит стимулировать отдельные бактерии в кишечнике, подавляя их негативное воздействие. Первые опытные образцы таких лекарств могут появиться уже в 2021 году.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:32

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