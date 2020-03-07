Ученые нашли связь между кишечными бактериями и успешностью иммунотерапии рака





Исследователи подчеркивают, что иммунотерапия рака стимулирует выработку в организме белка CD47. Этому процессу активно способствуют бифидобактериии, которые при попадании в печень делают клетки опухоли более чувствительными, благодаря чему их можно уничтожить с помощью тех или иных лекарственных препаратов. «Терапия, которая связана с выработкой данного белка, ранее была недоступной, поскольку нам не был понятен процесс его выделения в человеческом организме. Кроме того, существовала терапия, основанная, напротив, на блокаде CD47, но она часто приводила к обратному эффекту и не позволяла добиться желаемого», - утверждают авторы этого открытия.Сейчас же, по словам ученых им удалось установить, что эффективность терапии находится в зависимости от состояния микрофлоры кишечника. В связи с этим уже начата разработка препарата, который позволит стимулировать отдельные бактерии в кишечнике, подавляя их негативное воздействие. Первые опытные образцы таких лекарств могут появиться уже в 2021 году.