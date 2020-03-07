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Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина поздравила себя любимую «косухой» от Prada за $4000

Ксения Бородина на собственный день рождения, который она празднует в Международный женский день, сделала себе дорогой подарок.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина поздравила себя любимую «косухой» от Prada за $4000

Как рассказала популярная ведущая Ксения Бородина, каждый год в её гардеробе появляется новая «косуха». Если обычно эти модные куртки являлись подарком кого-то из окружения светской львицы, то в этот раз девушка немного изменила правилам и сама отправилась за покупкой.

Любопытно, что предлагая своим подписчикам оценить и прокомментировать обновку Бородина случайно «запамятовала» снять с покупки бирку со стоимостью. Как оказалось, ведущая, которая на днях будет праздновать свой 37-й день рождения, отдала за очередную куртку с косой молнией весьма внушительную сумму - 4 000 долларов.


Как написала Ксения под фотографией, подарок в виде куртки стал традиционным на День её рождения. В этом году подруги также предлагали ей приобрести обновку, но ведущая решила купить «косуху» сама. Также она поблагодарила свою аудиторию, которая достигла количества в 14 миллионов, и сказала, что такое доверие является лучшим подарком для неё.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:15

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