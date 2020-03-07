Марина Газманова полюбила классическую музыку из-за балетной школы

Марина Газманова разместила несколько кадров, на которых она сфотографирована в платье и пуантах. В комментарии она рассказала, что еще совсем маленькой ее отдали в балетную школу. Супруга певца до сих пор помнит, как сильно у нее болели ноги после занятий и постоянно хотелось кушать. Марина Газманова написала:Возлюбленная Олега Газманова призналась, что всегда испытываю трепет подходя к балетному станку. Также она отметила, что опыт, приобретённый в детстве даёт человеку большое начало, характер, телесный корсет, силу духа или разбитые мечты, комплексы и страхи. В конце своей публикации Марина Газманова написала: