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Марина Газманова полюбила классическую музыку из-за балетной школы

Марина Газманова рассказала своим фанатам в Instagram, что ее с раннего детства отдали в балетную школу. Также жена музыканта Олега Газманова сообщила, что именно по этому она полюбила классическую музыку.
Марина Газманова полюбила классическую музыку из-за балетной школы

Марина Газманова разместила несколько кадров, на которых она сфотографирована в платье и пуантах. В комментарии она рассказала, что еще совсем маленькой ее отдали в балетную школу. Супруга певца до сих пор помнит, как сильно у нее болели ноги после занятий и постоянно хотелось кушать. Марина Газманова написала: "Но ничего не сравнится с тем, когда первый раз раздали пуанты. Честно скажу — это ощущение сложно забыть, смесь боли и восторга".

Возлюбленная Олега Газманова призналась, что всегда испытываю трепет подходя к балетному станку. Также она отметила, что опыт, приобретённый в детстве даёт человеку большое начало, характер, телесный корсет, силу духа или разбитые мечты, комплексы и страхи. В конце своей публикации Марина Газманова написала: "Родители — это ваша ответственность, в каком горшке вырастит ваш цветок".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:11

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