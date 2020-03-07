Юлия Шилова из Иваново объяснила, почему предложила Владимиру Путину взять себя в жены





Недавно Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Иваново. Во время разговора президента с местными жителями Юлия Шилова предложила ему взять её замуж. Позднее при встрече с общественностью он заявил, что актрису теперь будет знать вся страна. Она сообщила, что работает в детском театре. "У меня не получается пока найти хорошего мужчину, чтобы построить крепкие и здоровые отношения", - заявила Шилова. Однако девушка давно обратила внимание на президента."Я восхищаюсь его качествами руководителя. У него сильный характер. Мне нравится смотреть все пресс-конференции с его участием. У него отлично получается решать проблемы и достойно держаться международных переговорах", - делиться своими впечатлениями от президента девушка. Актриса также отдала свои снимки, на которых указала номер телефона, через службу протокола и смогла немного пообщаться с Путиным. Девушка отметила, что воспользовалась своим шансом. "Мне кажется, я смогла бы выполнять все задачи, связанные с должностью первой леди. Возможно, это прозвучит самонадеянно, однако у меня это получится не хуже других", - прокомментировала Шилова, сообщив, что не планирует загадывать наперёд, и на данный момент ожидает звонка от президента.