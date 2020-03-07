АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra от…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Юлия Шилова из Иваново объяснила, почему предложила Владимиру Путину взять себя в жены

Актриса из Иваново Юлия Шилова решила предложить Путину взять её в жены. Согласно её утверждению, она давно восторгается главой государства и смогла бы выполнять функции первой леди.

Недавно Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Иваново. Во время разговора президента с местными жителями Юлия Шилова предложила ему взять её замуж. Позднее при встрече с общественностью он заявил, что актрису теперь будет знать вся страна. Она сообщила, что работает в детском театре. "У меня не получается пока найти хорошего мужчину, чтобы построить крепкие и здоровые отношения", - заявила Шилова. Однако девушка давно обратила внимание на президента.

"Я восхищаюсь его качествами руководителя. У него сильный характер. Мне нравится смотреть все пресс-конференции с его участием. У него отлично получается решать проблемы и достойно держаться международных переговорах", - делиться своими впечатлениями от президента девушка. Актриса также отдала свои снимки, на которых указала номер телефона, через службу протокола и смогла немного пообщаться с Путиным. Девушка отметила, что воспользовалась своим шансом. "Мне кажется, я смогла бы выполнять все задачи, связанные с должностью первой леди. Возможно, это прозвучит самонадеянно, однако у меня это получится не хуже других", - прокомментировала Шилова, сообщив, что не планирует загадывать наперёд, и на данный момент ожидает звонка от президента.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Петров подарил Сергею Бурунову на день рождения футболки со своими…
Рассекречен смартфон Huawei Nova 7 SE с поддержкой сетей пятого…
Ученые нашли связь между кишечными бактериями и успешностью иммунотерапии…
В Instagram запретили рекламу медицинских масок в Сети из-за…
Юлия Шилова из Иваново объяснила, почему предложила Владимиру Путину взять себя в…
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина поздравила себя любимую «косухой» от Prada за…
Марина Газманова полюбила классическую музыку из-за балетной…
Создатели SOMA и Penumbra анонсировали новую часть легендарного хоррора…
В IBU не знают, за что извиняться перед российским биатлонистом Александром…
Дочь Леры Кудрявцевой Мария требует у учителя…
Джастин Бибер рассказал о «свадьбе по расчёту» с Хейли…
«Прилет первых ласточек»: Приметы на 7 марта в день…
«Будут говорить, что победил старика»: Хабиб Нурмагомедов назвал Тони Фергюсона «тупым и…
Андрей Разин о вредных привычках: "Никогда не курил и не разрешал никому в "Ласковом…
Анастасия Волочкова обвинила бывшего мужа Игоря Вдовина в «виртуальной…
Названы самые популярные среди россиянок марки…
Олег Газманов продемонстрировал совместную репетицию с сыном…
«Грустный Гринч»: Екатерина Варнава насмешила фанатов новым…
«Не голодать»: Певица Глюкоза поделилась секретами своей идеальной…
«Сомнительная история»: Эдгар Запашный стыдится своего романа с Еленой…
Билл Клинтон назвал отношения с Моникой Левински «непростительной…
Стало известно, кто мог помешать возобновлению отношений между Брэдом Питтом и Дженнифер…
«Тепло, редкие морозы»: Климатолог прочит Центральной России зимы без…
В Сети появился отрывок возможной песни группы Little Big для…
Компания Xiaomi сообщила о дате запуска новых смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10…
Ксения Собчак считает, что масштабы распространения коронавируса в России…
В России стартуют продажи главного флагмана первой половины года Vivo APEX…
Лариса Гузеева показала результат похудения на «голодной…
Просмотреть все новости