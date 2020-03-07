В IBU не знают, за что извиняться перед российским биатлонистом Александром Логиновым

«Извинения перед Логиновым? Нам ничего не известно о результатах работы полиции Италии. Я даже не в курсе, что они у него искали. IBU к расследованиям итальянских правоохранителей не имеет никакого отношения, поскольку они действуют на основании своего законодательства. Поэтому мы даже не знаем, за что IBU нужно было бы извиниться», - подчеркнул Карлссон.





Глава Союза также уверен, что организация BIU не могла быть инициаторов расследования с обысками, а могла лишь поделиться с правоохранителями информацией. Карлссон уверен, что BIU и IBU никак не влияют на действия полиции, которая самостоятельно принимает все процессуальные решения.Стоит напомнить, что ранним утром 22 февраля сотрудники итальянской полиции нагрянули в гостиничные номера Александра Логинова и еще одного его тренера с обысками. У российского биатлониста в результате изъяли ноутбук и мобильный телефон. Кроме того, в отношении обоих местные правоохранители открыли уголовное произвожство.