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В IBU не знают, за что извиняться перед российским биатлонистом Александром Логиновым

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) прокомментировал ситуацию с обысками у российского спортсмена Александра Логинова во время мирового первенства в Антерсельве (Италия). Пословам Никласа Карлссона, в Союзе не понимают, за что они должны извиняться перед биатлонистом.
В IBU не знают, за что извиняться перед российским биатлонистом Александром Логиновым

«Извинения перед Логиновым? Нам ничего не известно о результатах работы полиции Италии. Я даже не в курсе, что они у него искали. IBU к расследованиям итальянских правоохранителей не имеет никакого отношения, поскольку они действуют на основании своего законодательства. Поэтому мы даже не знаем, за что IBU нужно было бы извиниться», - подчеркнул Карлссон.


Глава Союза также уверен, что организация BIU не могла быть инициаторов расследования с обысками, а могла лишь поделиться с правоохранителями информацией. Карлссон уверен, что BIU и IBU никак не влияют на действия полиции, которая самостоятельно принимает все процессуальные решения.

Стоит напомнить, что ранним утром 22 февраля сотрудники итальянской полиции нагрянули в гостиничные номера Александра Логинова и еще одного его тренера с обысками. У российского биатлониста в результате изъяли ноутбук и мобильный телефон. Кроме того, в отношении обоих местные правоохранители открыли уголовное произвожство.

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Спорт
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:59

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