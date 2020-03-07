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В Instagram запретили рекламу медицинских масок в Сети из-за COVID-2019

Авторы Instagram запретили рекламу медицинских масок в Сети из-за COVID-2019. Они опубликовали официальное заявление на официальных страницах Facebook и Twitter.
В Instagram запретили рекламу медицинских масок в Сети из-за COVID-2019

По словам представителей Instagram, они внимательно отслеживают мировую ситуацию с коронавирусом и предпринимают необходимые изменения в работе социальных сетей. Роб Лезерн сообщил, что некоторые недобросовестные блогеры могут использовать чрезвычайную ситуацию в корыстных целях путем реализации медицинских масок.

Решение о временном запрете рекламы и продаж в Instagram и Facebook должно обезопасить пользователей от обмана и мошенничества. Авторы Сетей выступают против любых спекуляций на теме здоровья, в особенности – COVID-2019. По этой причине уже в ближайшие дни будут заблокированы все коммерческие предложения с медицинскими масками.

Ранее авторы публиковали на своих официальных страницах заявления о запрете распространения заведомо ложной информации о коронавирусе и методах излечения в домашних условиях.

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Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:25

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