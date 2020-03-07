В Instagram запретили рекламу медицинских масок в Сети из-за COVID-2019





По словам представителей Instagram, они внимательно отслеживают мировую ситуацию с коронавирусом и предпринимают необходимые изменения в работе социальных сетей. Роб Лезерн сообщил, что некоторые недобросовестные блогеры могут использовать чрезвычайную ситуацию в корыстных целях путем реализации медицинских масок.Решение о временном запрете рекламы и продаж в Instagram и Facebook должно обезопасить пользователей от обмана и мошенничества. Авторы Сетей выступают против любых спекуляций на теме здоровья, в особенности – COVID-2019. По этой причине уже в ближайшие дни будут заблокированы все коммерческие предложения с медицинскими масками.Ранее авторы публиковали на своих официальных страницах заявления о запрете распространения заведомо ложной информации о коронавирусе и методах излечения в домашних условиях.