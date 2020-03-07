Дочь Леры Кудрявцевой Мария требует у учителя игрушки

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров предпочитают скрывать от общественности подробности своей личной жизни. Пара долгое время не комментировала свои отношения и беременность знаменитости. Но сегодня спортсмен поделился с фанатами роликом со своей дочерью Марией. Несмотря на то, что малышке нет еще и 2-х лет, она посещает развивающие занятия. На видео показано, как дочь Леры Кудрявцевой сидит за маленьким столом и учитель ей говорит, что урок закончился и завет девочку к выходу из класса. Но Мария не собирается выходить и начинает бить по столу руками требуя продолжить урок и вернуть ей игрушки.Подписчики пришли в восторг от просмотренных кадров. Многие отметили, что малышка похожа на своего отца Игоря Макарова, а значит будет очень счастливой. Также фанаты написали, что Марии уже проявляется характер, как у матери Леры Кудрявцевой. За несколько минут ролик просмотрели почти 10 000 пользователей Сети.