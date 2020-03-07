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Создатели SOMA и Penumbra анонсировали новую часть легендарного хоррора Amnesia

Студия Frictional Games, которая стала знаменитой в мире геймдева по таким хитам, как Penumbra, SOMA и Amnesia в течение долгого времени публиковала тизеры какого-то таинственного и неназванного проекта. Теперь же стало известно, что речь идет вовсе не о новинке, впрочем, поводы для радости у поклонников игр такого жанра есть. Компания выпустит новую часть своего культового хоррора Amnesia.
Создатели SOMA и Penumbra анонсировали новую часть легендарного хоррора Amnesia

Новинке уже дали название Amnesia: Rebirth (Амнезия: Перерождение). Пока еще точно неясно, каким именно образом продолжение игры будет связано с первой частью, тем более, что в ней принципиально новый сеттинг, совсем другие персонажи и, судя по всему, никакой связи с прежней частью. Сообщается, что события новой Amnesia будут разворачиваться в Алжире, а в роли протагониста выступит Таси Трианон – именно ей предстоит нелегкий путь в борьбе с собственными кошмарами.

Никаких серьезных инноваций в этом тайтле разработчик не обещает. Речь идет о классическом хорроре от признанных мастеров жанра, которые строят геймплей не вокруг однообразных и примитивных скримеров, а на создании уникальной, обволакивающей атмосферы страха и нервозности. Выход игры запланирован на осень 2020 года для ПК и PlayStation 4.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:03

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