«Прилет первых ласточек»: Приметы на 7 марта в день Маврикия





С давних времен было принято считать, что если первые ласточки уже вернулись из теплых далей, значит, холодов больше не будет, а если на безоблачном небе ярко светит солнце – погода резко переменится. Кроме того, согласно старой примете морозное утро 7-го марта или 22-го февраля по старому календарю, предвещает дождливое лето.Простые крестьяне также внимательно следили за растениями и животными. Например, если сосны в лесу шумят громко – потепление наступит очень скоро и если грачи начали вить гнезда, значит, снега не будет до следующей зимы.Кроме того, верующие женщины проводили особые ритуалы красоты в святой день. При виде первой ласточки в небесах они непременно умывались молоком, чтобы продлить молодость и сохранить девичью миловидность.