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«Прилет первых ласточек»: Приметы на 7 марта в день Маврикия

7 марта православная церковь посвящает памяти святого мученика Маврикия Апамейского. С четвертого века нашей эры простые крестьяне стали замечать особые приметы в этот день, одна из которых – прилет первых ласточек на ясную погоду.
«Прилет первых ласточек»: Приметы на 7 марта в день Маврикия

С давних времен было принято считать, что если первые ласточки уже вернулись из теплых далей, значит, холодов больше не будет, а если на безоблачном небе ярко светит солнце – погода резко переменится. Кроме того, согласно старой примете морозное утро 7-го марта или 22-го февраля по старому календарю, предвещает дождливое лето.

Простые крестьяне также внимательно следили за растениями и животными. Например, если сосны в лесу шумят громко – потепление наступит очень скоро и если грачи начали вить гнезда, значит, снега не будет до следующей зимы.

Кроме того, верующие женщины проводили особые ритуалы красоты в святой день. При виде первой ласточки в небесах они непременно умывались молоком, чтобы продлить молодость и сохранить девичью миловидность.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:34

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