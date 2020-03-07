Джастин Бибер рассказал о «свадьбе по расчёту» с Хейли Болдуин

«Стивен Болдуин заставил её встать с постели. Хейли воспитали христианкой, по этой причине он захотел познакомить нас: «Представляю тебе Джастина и его маму — у них такие же ценности, и они верят в то же, что и мы. Надеемся, вы, ребята, сможете стать друзьями!» Эти воспоминания заставляют меня сейчас пересмотреть некоторые моменты, касательно нашего брака. Судя по всему, это было специально подстроено. Теперь я могу открыто говорить, что у меня брак по расчету!» — прокомментировал Джастин Бибер

В разговоре с Деми Ловато Джастин Бибер неожиданно заявил, они с Хейли Болдуин в любом случае рано или поздно поженились бы. Это произошло из-за родителей, которые согласились на их брак задолго до того, как все произошло. Музыкант сообщил, его встреча с возлюбленной случилась очень рано утром во время съемок шоу Today и, судя по всему, американская модель не стремилась там появляться.«Хорошо, передаю привет своим родителям и сообщаю, мне уже 27 лет. Вы знаете, что нужно делать.» — сострила в ответ Деми Ловато.