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Андрей Разин о вредных привычках: "Никогда не курил и не разрешал никому в "Ласковом мае"

Андрей Разин решил поговорить со своими подписчиками в Instagram о вредных привычках. Знаменитый продюсер сообщил, что он никогда не курил и не разрешал никому в группе "Ласковый май".
Андрей Разин о вредных привычках: "Никогда не курил и не разрешал никому в "Ласковом мае"

Андрей Разин разместил черно-белую фотографию, на которой запечатлены он и его кумир актер Том Харди в гриме. В комментарии знаменитость написал, что на снимке показано, как человек может выглядит в 45 лет, если будет употреблять замещённые препараты, алкоголь или табак. Именно по этой причине известный продюсер никогда не курил и не разрешал никому в группе "Ласковый май" это делать. Также Андрей Разин отметил, что у него была договорённость в далёком 1988 году с Юрием Шатуновым, в которой говорилось о том, что солист может курить.

Всем остальным в музыкальной группе было категорически запрещено употреблять запрещенные препараты и табак, чтобы не выглядеть так, как этот человек на фотографии. В конце своей публикации Андрей Разин попросил пользователей Сети брать пример с "Ласкового мая" и пожелал им быть всегда здоровыми и красивыми.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:22

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