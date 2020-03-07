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«Будут говорить, что победил старика»: Хабиб Нурмагомедов назвал Тони Фергюсона «тупым и старым»

Знаменитый боец ММА Хабиб Нурмагомедов позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес будущего соперника в октагоне Тони Фергюсона. Чемпион назвал противника «тупым и старым» во время пресс-конференции UFC.
«Будут говорить, что победил старика»: Хабиб Нурмагомедов назвал Тони Фергюсона «тупым и старым»

Как отметил Нурмагомедов, сам он считает бойца из США хорошим спортсменом, но его человеческие качества ценит существенно ниже. В то же самое время, добавил боец, он не любит американского соперника именно за его человеческие качества. «Потому что он тупой», - заявил россиянин. Кроме всего прочего он также подчеркнул, что американец уже довольно стар. «Когда я его размажу во время боя, все вокруг начнут говорить, что я одолел старика», - поделился своими ожиданиями от этого боя Хабиб.

Сразу же после конференции организаторы провели традиционную для таких видов спорта «битву взглядов», во время которой россиянин пнул американца в пояс. Спортсмены едва не сцепились друг с другом, однако охранникам удалось вовремя их разнять. Сам поединок должен состояться 19 апреля 2020 года и стать первой для российского спортсмена защитой чемпионского титула.

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Спорт
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:29

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