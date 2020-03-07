Названы самые популярные среди россиянок марки автомобилей





Исследователи провели тщательный анализ свыше 17 000 сделок по покупке новых легковых автомобилей на своей же площадке за последние 12 месяцев. Как оказалось, около 25% из них были совершены именно женщинами. «Автомобильные пристрастия россиянок полностью отданы азиатским производителям», - подчеркивают авторы. Так, они выяснили, что самая популярная среди жительниц России автомобильная марка – южнокорейский бренд Kia, на долю которого приходится четверть всех заключаемых женщинами сделок. Второе место по популярности среди дам досталось еще одному представителю Южной Кореи – компании Hyundai (17% сделок). Что же касается европейских производителей, то в их числе лидером можно назвать Skoda и BMW с показателем 8,6% и 6,2% соответственно.А вот отечественные автомобили «Лада» покупает только каждая двадцатая женщина в стране (5,8%), немного отстает от этого показателя марка Renault (5,6%). Далее в списке следуют немецкий Volkswagen (5%), и сразу три представителя Японии: Nissan (3,9%), Mitsubishi (3,6%), а также Toyota (2,4%).Что же касается цветовых предпочтений россиянок, то здесь выбор не так разнообразен. Две трети купленных автомобилей приходятся всего на три оттенка кузова: черный, белый и серебристый (серый), утверждают авторы исследования.