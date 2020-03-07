Названы самые популярные среди россиянок марки автомобилей
Российские женщины предпочитают автомобили японских и корейских марок, а вот в выборе цвета они чаще всего останавливаются на черном, серебристом и белом. Такие данные приводятся в результатах исследования аналитиков сервиса Autospot.ru, которое было проведено в преддверии Международного женского дня.
Исследователи провели тщательный анализ свыше 17 000 сделок по покупке новых легковых автомобилей на своей же площадке за последние 12 месяцев. Как оказалось, около 25% из них были совершены именно женщинами. «Автомобильные пристрастия россиянок полностью отданы азиатским производителям», - подчеркивают авторы. Так, они выяснили, что самая популярная среди жительниц России автомобильная марка – южнокорейский бренд Kia, на долю которого приходится четверть всех заключаемых женщинами сделок. Второе место по популярности среди дам досталось еще одному представителю Южной Кореи – компании Hyundai (17% сделок). Что же касается европейских производителей, то в их числе лидером можно назвать Skoda и BMW с показателем 8,6% и 6,2% соответственно.
А вот отечественные автомобили «Лада» покупает только каждая двадцатая женщина в стране (5,8%), немного отстает от этого показателя марка Renault (5,6%). Далее в списке следуют немецкий Volkswagen (5%), и сразу три представителя Японии: Nissan (3,9%), Mitsubishi (3,6%), а также Toyota (2,4%).
Что же касается цветовых предпочтений россиянок, то здесь выбор не так разнообразен. Две трети купленных автомобилей приходятся всего на три оттенка кузова: черный, белый и серебристый (серый), утверждают авторы исследования.
Исследователи провели тщательный анализ свыше 17 000 сделок по покупке новых легковых автомобилей на своей же площадке за последние 12 месяцев. Как оказалось, около 25% из них были совершены именно женщинами. «Автомобильные пристрастия россиянок полностью отданы азиатским производителям», - подчеркивают авторы. Так, они выяснили, что самая популярная среди жительниц России автомобильная марка – южнокорейский бренд Kia, на долю которого приходится четверть всех заключаемых женщинами сделок. Второе место по популярности среди дам досталось еще одному представителю Южной Кореи – компании Hyundai (17% сделок). Что же касается европейских производителей, то в их числе лидером можно назвать Skoda и BMW с показателем 8,6% и 6,2% соответственно.
А вот отечественные автомобили «Лада» покупает только каждая двадцатая женщина в стране (5,8%), немного отстает от этого показателя марка Renault (5,6%). Далее в списке следуют немецкий Volkswagen (5%), и сразу три представителя Японии: Nissan (3,9%), Mitsubishi (3,6%), а также Toyota (2,4%).
Что же касается цветовых предпочтений россиянок, то здесь выбор не так разнообразен. Две трети купленных автомобилей приходятся всего на три оттенка кузова: черный, белый и серебристый (серый), утверждают авторы исследования.
Авто
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:14