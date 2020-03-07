АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra от…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Названы самые популярные среди россиянок марки автомобилей

Российские женщины предпочитают автомобили японских и корейских марок, а вот в выборе цвета они чаще всего останавливаются на черном, серебристом и белом. Такие данные приводятся в результатах исследования аналитиков сервиса Autospot.ru, которое было проведено в преддверии Международного женского дня.

Исследователи провели тщательный анализ свыше 17 000 сделок по покупке новых легковых автомобилей на своей же площадке за последние 12 месяцев. Как оказалось, около 25% из них были совершены именно женщинами. «Автомобильные пристрастия россиянок полностью отданы азиатским производителям», - подчеркивают авторы. Так, они выяснили, что самая популярная среди жительниц России автомобильная марка – южнокорейский бренд Kia, на долю которого приходится четверть всех заключаемых женщинами сделок. Второе место по популярности среди дам досталось еще одному представителю Южной Кореи – компании Hyundai (17% сделок). Что же касается европейских производителей, то в их числе лидером можно назвать Skoda и BMW с показателем 8,6% и 6,2% соответственно.

А вот отечественные автомобили «Лада» покупает только каждая двадцатая женщина в стране (5,8%), немного отстает от этого показателя марка Renault (5,6%). Далее в списке следуют немецкий Volkswagen (5%), и сразу три представителя Японии: Nissan (3,9%), Mitsubishi (3,6%), а также Toyota (2,4%).

Что же касается цветовых предпочтений россиянок, то здесь выбор не так разнообразен. Две трети купленных автомобилей приходятся всего на три оттенка кузова: черный, белый и серебристый (серый), утверждают авторы исследования.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы самые популярные среди россиянок марки…
Олег Газманов продемонстрировал совместную репетицию с сыном…
«Грустный Гринч»: Екатерина Варнава насмешила фанатов новым…
«Не голодать»: Певица Глюкоза поделилась секретами своей идеальной…
«Сомнительная история»: Эдгар Запашный стыдится своего романа с Еленой…
Билл Клинтон назвал отношения с Моникой Левински «непростительной…
Стало известно, кто мог помешать возобновлению отношений между Брэдом Питтом и Дженнифер…
«Тепло, редкие морозы»: Климатолог прочит Центральной России зимы без…
В Сети появился отрывок возможной песни группы Little Big для…
Компания Xiaomi сообщила о дате запуска новых смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10…
Ксения Собчак считает, что масштабы распространения коронавируса в России…
В России стартуют продажи главного флагмана первой половины года Vivo APEX…
Лариса Гузеева показала результат похудения на «голодной…
«Низменные эмоции»: Анфиса Чехова раскритиковала шоу Леры…
Renault Duster для рынка России получит обновленный…
Анастасия Волочкова начала носить…
Звезда "Дома-2" Татьяна Мусульбес рассказала о крупной ссоре с Ириной…
Xiaomi выпустит смартфон Mi 10S с чипом Snapdragon 865…
Сальма Хайек для оздоровления кожи отказалась от утреннего…
Похмелье уничтожает раковые…
Xiaomi готовится к презентации наушников Mi True Wireless Earphones…
Валентина Рубцова раскрыла секрет своего похудения: "Сбросила лишнее благодаря огромной силе…
Андрей Разин о Татьяне Булановой в день ее 51-летия: «Стала певицей благодаря…
Айза Анохина заинтересовала поклонников “голым” фото из…
Аппарат OSIRIS-REx совершил самый низкий пролет над астероидом…
«Выросла моя крошка»: Кончаловский поделился кадром 19-летней дочери от…
Razer представила игровую мышь Viper Mini весом 61…
Юлия Куварзина поражена успехами своей 10-летней…
Просмотреть все новости