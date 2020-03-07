Анастасия Волочкова обвинила бывшего мужа Игоря Вдовина в «виртуальной мести»

В эфире информационно-развлекательного шоу «Светская хроника» Анастасия Волочкова рассказала, что ее бывший супруг, доктор юридических наук Игорь Вдовин, занял у нее три миллиона долларов и отказывается их возвращать. Поскольку ей пришлось неоднократно подавать в суд на бизнесмена, он решил отомстить путем анти-пиар компании в Сети. «Да, Игорь Вдовин! А что подозревать, если это так?», - заявила артистка в своем интервью.По словам журналиста «Пятого канала» Дениса Сорокина, «хейтеры получают хорошие деньги, за то, что очерняют Анастасию Волочкову». Кроме того, артистка уверена, что к анти-пиар компании причастен не только ее экс-возлюбленный, но и Ксения Собчак, которой нужны рейтинги для шоу.В тоже время знакомые бывшей балерины Большого театра обвиняют с хейтерстве ее саму: «Она будоражит недоброжелателей, потому что она самая яркая артистка страны, других таких нет».Личная жизнь 44-летней Анастасии Волочковой - одна из самых обсуждаемых тем отечественного шоу-бизнеса. За последние полгода в Instagram-блоге звезды подписчики оставляли тысячи оскорбительных комментариев, из-за чего она вовсе ограничила доступ к своей странице. Однако, по словам балерины, на данный момент она абсолютно счастлива и любима.