«Грустный Гринч»: Екатерина Варнава насмешила фанатов новым фото

На указанном кадре Екатерина Варнава позирует в весьма нетрадиционном для ее образа наряде. Она надела кофту ярко-зеленого цвета, не менее яркие оранжевые брюки и белоснежные туфли, а вот голову актриса покрыла платком. Судя по всему, это фото Варнава сделала исключительно ради шутки, о чем может свидетельствовать и ее подпись под данной публикацией, в которой она приводит собственную версию знаменитой считалочки.Подписчики артистки высоко оценили ее юмор и иронию, а в комментариях по этому поводу разыгрался настоящий ажиотаж, поскольку каждый счел своим долгом непременно оставить отзыв, подробно описав свои впечатления. Как только не называли фанаты Варнаву за ее чрезмерно яркий и пестрый наряд, и «светофором», и «грустным Гринчем» и даже «Аленушкой» и «принцессой Фионой».