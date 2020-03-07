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Олег Газманов продемонстрировал совместную репетицию с сыном Родионом

Олег Газманов на своей странице в Instagram продемонстрировал видео, на котором совместно с сыном Родионом репетирует песню для программы «Доброе утро». Композицию «Муза и стерва» сочинил наследник певца.

Олег Газманов и его сын Родион исполняют песню «Муза и стерва» под аккомпанемент гитары. «Репетируем с Родионом его песню «Муза и стерва» к эфиру программы «Доброе утро», который состоится завтра на 1-м канале», — прокомментировал видео исполнитель.

Большинству поклонников очень понравились и композиция, и исполнение дуэта. Подписчики даже отметили, что Родион всё больше похож на знаменитого отца. Некоторые фолловеры пообещали рано встать, чтобы насладиться прослушиванием песни. «Прекрасный дуэт», «С удовольствием смотрю и слушаю вас! И песня хорошая. Встану завтра рано, чтобы не пропустить эфир», «Отличное исполнение!», — прокомментировали видео поклонники семейного дуэта.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:08

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