Олег Газманов продемонстрировал совместную репетицию с сыном Родионом

Олег Газманов и его сын Родион исполняют песню «Муза и стерва» под аккомпанемент гитары. «Репетируем с Родионом его песню «Муза и стерва» к эфиру программы «Доброе утро», который состоится завтра на 1-м канале», — прокомментировал видео исполнитель.Большинству поклонников очень понравились и композиция, и исполнение дуэта. Подписчики даже отметили, что Родион всё больше похож на знаменитого отца. Некоторые фолловеры пообещали рано встать, чтобы насладиться прослушиванием песни. «Прекрасный дуэт», «С удовольствием смотрю и слушаю вас! И песня хорошая. Встану завтра рано, чтобы не пропустить эфир», «Отличное исполнение!», — прокомментировали видео поклонники семейного дуэта.