Олег Газманов продемонстрировал совместную репетицию с сыном Родионом
Олег Газманов на своей странице в Instagram продемонстрировал видео, на котором совместно с сыном Родионом репетирует песню для программы «Доброе утро». Композицию «Муза и стерва» сочинил наследник певца.
Олег Газманов и его сын Родион исполняют песню «Муза и стерва» под аккомпанемент гитары. «Репетируем с Родионом его песню «Муза и стерва» к эфиру программы «Доброе утро», который состоится завтра на 1-м канале», — прокомментировал видео исполнитель.
Большинству поклонников очень понравились и композиция, и исполнение дуэта. Подписчики даже отметили, что Родион всё больше похож на знаменитого отца. Некоторые фолловеры пообещали рано встать, чтобы насладиться прослушиванием песни. «Прекрасный дуэт», «С удовольствием смотрю и слушаю вас! И песня хорошая. Встану завтра рано, чтобы не пропустить эфир», «Отличное исполнение!», — прокомментировали видео поклонники семейного дуэта.
Олег Газманов и его сын Родион исполняют песню «Муза и стерва» под аккомпанемент гитары. «Репетируем с Родионом его песню «Муза и стерва» к эфиру программы «Доброе утро», который состоится завтра на 1-м канале», — прокомментировал видео исполнитель.
Большинству поклонников очень понравились и композиция, и исполнение дуэта. Подписчики даже отметили, что Родион всё больше похож на знаменитого отца. Некоторые фолловеры пообещали рано встать, чтобы насладиться прослушиванием песни. «Прекрасный дуэт», «С удовольствием смотрю и слушаю вас! И песня хорошая. Встану завтра рано, чтобы не пропустить эфир», «Отличное исполнение!», — прокомментировали видео поклонники семейного дуэта.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:08