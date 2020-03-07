«Сомнительная история»: Эдгар Запашный стыдится своего романа с Еленой Темниковой





В 2008 году продюсеры связались с Запашным и попросили дрессировщика поддержать солистку популярной группы «Серебро» Елену Темникову. Рейтинги музыкального коллектива и без того активно росли, однако руководителям проекта хотелось повысить эффект, для этого им нужен был мощный катализатор., - заявил артист.Сейчас же знаменитость восстанавливается после операции по удалению двух грыж. По некоторым данным, это может сопровождаться сильными болями. Кроме того, медики не исключают, что в отдельных ситуациях становиться на прооперированную ногу будет невозможно. Сам Эдгар Запашный рассчитывает, что уже в скором времени снова сможет выступать под куполом.