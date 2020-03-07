«Сомнительная история»: Эдгар Запашный стыдится своего романа с Еленой Темниковой
Известный российский артист цирка, дрессировщик Эдгар Запашный, который недавно угодил в клинику с лопнувшей грыжей, признался, что все еще стыдится своего романа с Еленой Темниковой. Эти отношения, которые оказались обычным пиаром, продлились всего пару месяцев.
В 2008 году продюсеры связались с Запашным и попросили дрессировщика поддержать солистку популярной группы «Серебро» Елену Темникову. Рейтинги музыкального коллектива и без того активно росли, однако руководителям проекта хотелось повысить эффект, для этого им нужен был мощный катализатор. «Они подошли ко мне и предложили нам с Леной побыть парой. Мы в тот день впервые увиделись, а после два месяца врали всем вокруг о своей любви. Это был мой первый и последний такой опыт. Сомнительная история, но в дальнейшем будущем я ни в чем подобном участия не принимал. Для меня важнее зарабатывать признание и любовь зрителей на цирковой арене», - заявил артист.
Сейчас же знаменитость восстанавливается после операции по удалению двух грыж. По некоторым данным, это может сопровождаться сильными болями. Кроме того, медики не исключают, что в отдельных ситуациях становиться на прооперированную ногу будет невозможно. Сам Эдгар Запашный рассчитывает, что уже в скором времени снова сможет выступать под куполом.
В 2008 году продюсеры связались с Запашным и попросили дрессировщика поддержать солистку популярной группы «Серебро» Елену Темникову. Рейтинги музыкального коллектива и без того активно росли, однако руководителям проекта хотелось повысить эффект, для этого им нужен был мощный катализатор. «Они подошли ко мне и предложили нам с Леной побыть парой. Мы в тот день впервые увиделись, а после два месяца врали всем вокруг о своей любви. Это был мой первый и последний такой опыт. Сомнительная история, но в дальнейшем будущем я ни в чем подобном участия не принимал. Для меня важнее зарабатывать признание и любовь зрителей на цирковой арене», - заявил артист.
Сейчас же знаменитость восстанавливается после операции по удалению двух грыж. По некоторым данным, это может сопровождаться сильными болями. Кроме того, медики не исключают, что в отдельных ситуациях становиться на прооперированную ногу будет невозможно. Сам Эдгар Запашный рассчитывает, что уже в скором времени снова сможет выступать под куполом.
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:43