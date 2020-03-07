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Билл Клинтон назвал отношения с Моникой Левински «непростительной ошибкой»

Билл Клинтон сообщил, что считает романтические отношения с Моникой Левински «непростительной ошибкой». Согласно его утверждению, это был хороший способ отвлечься от работы.

Данную информацию Билл Клинтон озвучил в одной из серий документального фильма о своей супруге. Посмотреть его можно будет на сервисе для стриминга Hulu. 42-й президент США решил рассказать о своей работе и сообщил, что это как «драться 15 раундов, а потом узнать о продлении боя ещё на такой же период». Отношения с Левински стали одним из действий, совершаемых Клинтоном для того, «чтобы преодолеть все проблемы в течении длительного периода». Для его супруги данный поступок стал сильным ударом. «Я не верила в это до последнего. Мне было очень больно», — прокомментировала сложившуюся ситуацию кандидат в президенты США.

Она приняла решение создать документальный фильм о себе после того, как отказалась занимать государственный пост. Связь между Левински с Клинтоном началась в 1995 году. После того, как в 1998 году об их отношениях стало известно всем, экс-президент отказывался это признавать. Но стажер в Белом доме для подтверждение своих слов предоставила платье со следами биологического материала бывшего губернатора штата Арканзас. После его он прошел процедуру импичмента, однако сенат принял решение оправдать президента. В августе 2019 года Левински сообщила о том, что планирует стать продюсером третьего сезона телесериала «Американская история преступлений», который посвящён попытке судебного обвинения главы государства.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:33

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