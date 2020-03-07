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«Не голодать»: Певица Глюкоза поделилась секретами своей идеальной фигуры

Глюкоза опубликовала пост про образ жизни и питание в личном блоге Instagram. Певица поделилась секретами своей идеальной фигуры, отвечая на вопросы поклонников в формате «реального времени».
«Не голодать»: Певица Глюкоза поделилась секретами своей идеальной фигуры

Российская певица активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Поскольку поклонники «часто спрашивают» про «питание», звезда решила поделиться советами по рациону и похудению в личном блоге, один из которых – «не голодать». Кроме того, Наталья Чистякова-Ионова порекомендовала есть фрукты только в первой половине дня, свежие овощи только на обед и не смешивать сырые и обработанные продукты в одном приеме пищи. По словам певицы важно «ограничить глютен и лактозу «по возможности», а также заменить кофе цикорием».

Наталья Чистякова-Ионова убеждена, что правильное питание – это способ жизни и не стоит «изнурять организм разнообразными диетами». Главный секрет идеальной физической формы певицы заключается «в сбалансированном меню, насыщенном полезными микроэлементами, спорте и хорошем расположение духа». Учитывая постоянную занятость и обязанности в семье, Глюказе удается уделять достаточно времени своему здоровью, красоте и фигуре. Как известно, она успешно вышла замуж в начале 2000-х годов и стала мамой двух дочерей - Лидии и Веры.

Недавно поп-звезда призналась, что в ее жизни тоже бывают непростые периоды, а воспитание детей ей дается «очень сложно».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:52

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