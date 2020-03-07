Стало известно, кто мог помешать возобновлению отношений между Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон





Корреспонденту издания Globe удалось выведать немного подробностей у матери актера Джейн Питт. Женщина откровенно рассказала, что это именно она отговорила знаменитого сына не возобновлять отношения с актрисой. Поклонники считают такое развитие событий странным, ведь мать звезды Голливуда в свое время хорошо ладила с его экс-супругой еще во времена их семейной жизни. Более того, даже после того, как пара рассталась, Джейн Питт продолжала поддерживать контакт с Энистон, поскольку негативно относилась к новой избраннице сына – Анджелине Джоли.Теперь же фанаты Брэда Питта разочарованы откровениями его родительницы. Тем более, что все вокруг были уверены в перспективах на восстановления отношений между Питтом и Энистон после того, как во время церемонии вручения премии Гильдии актеров кино бывшие супруги эмоционально приветствовали друг друга. Кроме того, близкий друг актера Джордж Клуни даже заявлял, что он созрел для нового романа с первой женой.