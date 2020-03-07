АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra от…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Стало известно, кто мог помешать возобновлению отношений между Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон

Фанаты известного американского актера Брэда Питта отчаянно надеялись, что уже этой весной артист возобновит романтические отношения со своей бывшей супругой – звездой легендарного ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон. Впрочем, обнадеживающее начало обернулось провалом. Журналисты тем временем узнали, что стало препятствием для примирения пары.
Стало известно, кто мог помешать возобновлению отношений между Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон

Корреспонденту издания Globe удалось выведать немного подробностей у матери актера Джейн Питт. Женщина откровенно рассказала, что это именно она отговорила знаменитого сына не возобновлять отношения с актрисой. Поклонники считают такое развитие событий странным, ведь мать звезды Голливуда в свое время хорошо ладила с его экс-супругой еще во времена их семейной жизни. Более того, даже после того, как пара рассталась, Джейн Питт продолжала поддерживать контакт с Энистон, поскольку негативно относилась к новой избраннице сына – Анджелине Джоли.

Теперь же фанаты Брэда Питта разочарованы откровениями его родительницы. Тем более, что все вокруг были уверены в перспективах на восстановления отношений между Питтом и Энистон после того, как во время церемонии вручения премии Гильдии актеров кино бывшие супруги эмоционально приветствовали друг друга. Кроме того, близкий друг актера Джордж Клуни даже заявлял, что он созрел для нового романа с первой женой.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы самые популярные среди россиянок марки…
Олег Газманов продемонстрировал совместную репетицию с сыном…
«Грустный Гринч»: Екатерина Варнава насмешила фанатов новым…
«Не голодать»: Певица Глюкоза поделилась секретами своей идеальной…
«Сомнительная история»: Эдгар Запашный стыдится своего романа с Еленой…
Билл Клинтон назвал отношения с Моникой Левински «непростительной…
Стало известно, кто мог помешать возобновлению отношений между Брэдом Питтом и Дженнифер…
«Тепло, редкие морозы»: Климатолог прочит Центральной России зимы без…
В Сети появился отрывок возможной песни группы Little Big для…
Компания Xiaomi сообщила о дате запуска новых смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10…
Ксения Собчак считает, что масштабы распространения коронавируса в России…
В России стартуют продажи главного флагмана первой половины года Vivo APEX…
Лариса Гузеева показала результат похудения на «голодной…
«Низменные эмоции»: Анфиса Чехова раскритиковала шоу Леры…
Renault Duster для рынка России получит обновленный…
Анастасия Волочкова начала носить…
Звезда "Дома-2" Татьяна Мусульбес рассказала о крупной ссоре с Ириной…
Xiaomi выпустит смартфон Mi 10S с чипом Snapdragon 865…
Сальма Хайек для оздоровления кожи отказалась от утреннего…
Похмелье уничтожает раковые…
Xiaomi готовится к презентации наушников Mi True Wireless Earphones…
Валентина Рубцова раскрыла секрет своего похудения: "Сбросила лишнее благодаря огромной силе…
Андрей Разин о Татьяне Булановой в день ее 51-летия: «Стала певицей благодаря…
Айза Анохина заинтересовала поклонников “голым” фото из…
Аппарат OSIRIS-REx совершил самый низкий пролет над астероидом…
«Выросла моя крошка»: Кончаловский поделился кадром 19-летней дочери от…
Razer представила игровую мышь Viper Mini весом 61…
Юлия Куварзина поражена успехами своей 10-летней…
Просмотреть все новости