«Тепло, редкие морозы»: Климатолог прочит Центральной России зимы без снега





По словам климатолога, в ближайшем будущем климат в центральных регионах Российской Федерации действительно изменится и будет не совсем таким, как в южных районах европейского континента., - уверен климатолог.Больше всего, по словам специалиста, изменения климата отразятся на Сибири, хотя местные жители этого могут и не заметить., - добавил ученый.