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«Тепло, редкие морозы»: Климатолог прочит Центральной России зимы без снега

В ближайшие три десятка лет в Центральной России зимы могут стать бесснежными и теплыми – такими, какой была минувшая зима с аномально высокой среднесуточной температурой. С таким заявлением выступил завлаборатории климатологии ИГ РАН замглавы ИФА РАН им. Обухова Владимир Семенов.
«Тепло, редкие морозы»: Климатолог прочит Центральной России зимы без снега

По словам климатолога, в ближайшем будущем климат в центральных регионах Российской Федерации действительно изменится и будет не совсем таким, как в южных районах европейского континента. «Он скорее будет похож на североевропейский, в котором отчетливо ощущается влияние воздушных масс из Северной Антлантики. К примеру, как в северной части Германии или Нидерландах. Именно за такой погодой мы и будем в большинстве случаев наблюдать – тепло, редкие морозы, еще более редкий снег», - уверен климатолог.

Больше всего, по словам специалиста, изменения климата отразятся на Сибири, хотя местные жители этого могут и не заметить. «В Сибири мы будем наблюдать самые высокие значения с точки зрения повышения среднесуточных температур. К примеру, в Якутии прежде было минус 40, теперь будет около 32 градусов мороза. Восемь градусов потепления – очень высокая цифра, но люди, разумеется, эту разницу на себе особо не почувствуют», - добавил ученый.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:14

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