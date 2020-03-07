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В Сети появился отрывок возможной песни группы Little Big для «Евровидения»

В Сети недавно появился небольшой фрагмент новой песни популярной петербургской группы Little Big. Как считают журналисты и эксперты, именно с этой композицией коллектив, вполне вероятно, отправится представлять Россию на международный песенный конкурс «Евровидение 2020».
В Сети появился отрывок возможной песни группы Little Big для «Евровидения»

Отрывок из пока еще никому не известного трека, который получил название Uno, появился в сервисе YouTube несколько дней тому назад, позднее его также опубликовали в сообществе поклонников группы в одной из популярных российских социальных сетей. Впрочем, согласно правилам «Евровидения», официально представить свои песни для конкурса участники должны до 9 марта, поэтому ждать появления полной версии осталось совсем недолго.

Напомним, в начале марта стало известно, что популярный коллектив Little Big станет участником от России на ежегодном конкурсе «Евровидение». Лидер команды Илья Прусикин позднее назвал решение «Первого канала» выбрать именно его коллектив «неожиданным» для всех. Кроме того, он рассказал, что музыканты уже готовят песню для конкурса, а также подчеркнул, что трек будет весьма зажигательным и в этот раз получит латиноамериканское звучание.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:06

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