Ксения Собчак считает, что масштабы распространения коронавируса в России скрывают





Во всём мире насчитывается уже более ста тысяч заражённых коронавирусом, причём тысячи заболевших выявлено в Европе. Как заявляют официальные власти, в России заражены менее 10 человек.Собчак отказывается верить, что российские медики справляются с новой вирусной угрозой лучше, чем их итальянские коллеги. Как сообщают СМИ, главным очагом распространения нового коронавируса в Европе стала Италия, там образовалась довольно напряженная эпидемиологическая ситуация. На территории нашей страны, как утверждают российские власти, медики полностью контролирует ситуацию и не допускают распространения масштабов угрозы.После простого сравнение двух стран Ксения Собчак уверена, что чиновники умалчивают о масштабах распространения эпидемии в России. Как она считает, российская ситуация не может быть настолько лучше итальянской. Телезвезда оправдывает поведение чиновников их опасением возникновения паники среди населения.По словам Ксении, врачи подменяют диагнозы на грипп или пневмонию, иначе люди могут смести продукты с полок магазинов и перестать выходить из дома.