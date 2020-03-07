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Компания Xiaomi сообщила о дате запуска новых смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

Xiaomi сообщила о дате международного запуска новых флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Презентация состоится 27 марта на официальных страницах компании в социальных сетях.

На данный момент Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro можно приобрести лишь в Китае. Там они очень популярны. Xiaomi Mi 10 Pro разделил первое место в рейтинге лучших камерофонов DxOMark с новым Oppo Find X2 Pro. Первые партии обеих моделей обрели своих владельцев меньше, чем за минуту. В Китае смартфоны продаются от $573 и $716 соответственно. Официальная цена за его пределами на данный момент неизвестна. Но ориентировочная стоимость от некоторых ритейлеров уже называются.

К примеру, Xiaomi Mi 10 8/128 ГБ можно купить за 43 тысячи рублей, Xiaomi Mi 10 8/256 ГБ - за 45 тысяч рублей, Xiaomi Mi 10 12/256 ГБ за 47 тысяч рублей, Xiaomi Mi 10 Pro 8/256 ГБ за 46 тысяч рублей. Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro снабжаются 6,67-дюймовым экраном AMOLED разрешением Full HD+, с частотой обновления изображения 90 Гц. Присутствует фронтальная камера на 20 Мп, четверная основная камеры с главным датчиком на 108 Мп, топовая платформа Snapdragon 865. У Xiaomi Mi 10 Pro улучшенная камера, более мощный аккумулятор - 4500 мА·ч - с поддержкой зарядки на 50 Вт. В комплекте поставляется зарядное устройство мощностью 65 Вт, которым можно подзаряжать ноутбук.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:59

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