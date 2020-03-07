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В России стартуют продажи главного флагмана первой половины года Vivo APEX 2020

В конце февраля 2020 года китайская компания Vivo анонсировала выход третьего поколения своего концептуального флагмана APEX 2020 с полностью безрамочным дисплеем, бесконечным оптическим зумом и другими преимуществами. Недавно стало известно, что продажи новинки стартуют в России уже во второй половине марта.
В России стартуют продажи главного флагмана первой половины года Vivo APEX 2020

Подэкранная фронтальная камера и беспроводная зарядка мощностью 60 Вт, а также полностью монолитный дизайн без каких-либо разъемов и клавиш – все это, по мнению экспертов, делает Vivo APEX 2020 одной из самых ожидаемых моделей первой половины текущего года. Коме того, производитель добавил в смартфон балансную стабилизацию основной камеры, которая также может похвастать 7,6-кратным непрерывным зумом. 6,45-дюймовый дисплей устройства скрывает под собой «невидимую», скрытую под его поверхностью фронтальную камеру. А благодаря специальному набору пикселей разработчику удалось существенно повысить проницаемость света над фронтальной камерой, что существенно повышает качество снимков.

Кроме всего прочего, Vivo APEX 2020 называют первым в мире смартфоном, камера которого имеет функцию беспрерывного зума, при повышении кратности изображения его качество практически не меняется. А вот емкость встроенного аккумулятора небольшая – всего 2000 мАч, впрочем, мощная беспорводная зарядка способна зарядить гаджет всего за 20 минут.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:44

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