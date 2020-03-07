Лариса Гузеева показала результат похудения на «голодной диете»

Лариса Гузеева гордится тем, что смогла избавиться от лишних килограммов за очень короткое время. Своими результатами она поделилась с подписчиками: «Безусловно, это только начало, и мне ещё многое предстоит сделать. Спасибо вам, мои дорогие, за любовь и поддержку!» — сообщила телеведущая. На фото она предстала в светлом спортивном костюме и тапочках на босую ногу. «Вы такая уютная на этом фото, прелесть. Всех благ», - прокомментировала одна из поклонниц актрисы. Артистка приняла решение корректировать фигуру под руководством опытных врачей.Знаменитость прибегла к помощи специалистов из специализированного медицинского центра, расположенного в пригороде Санкт-Петербурга. На данный момент Гузеева кардинально изменила свой рацион питания. К примеру, вчера на ужин она съела 100 граммов кабачков и 50 граммов рыбы. И все это без использования дополнительных приправ и приготовленное на пару. Завтрак также оказался скромным: небольшой кусок брокколи и яйцо-пашот. Стоит отметить, актрисе данное меню нравится. В скором времени она планирует удивить поклонников стройной фигурой за очень короткий срок.