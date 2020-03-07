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«Низменные эмоции»: Анфиса Чехова раскритиковала шоу Леры Кудрявцевой

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова негативно высказалась в адрес популярного шоу «Звезды сошлись», ведущей которого является ее коллега Лера Кудрявцева. Знаменитость отметила, что на программу ее заманили обманом.
«Низменные эмоции»: Анфиса Чехова раскритиковала шоу Леры Кудрявцевой

По словам артистки, ей говорили, что Лера Кудрявцева после недавно перенесенной операции по удалению грудных имплантов нуждается в ее поддержке и даже хочет подробно рассказать об этом общественности. Анфиса Чехова согласилась, поскольку всегда выступала за естественность. «Мне говорили, что ее нужно поддержать. Вообще, на ТВ очень любят манипулировать чужими чувствами. Как оказалось, мы на эту тему говорили около 5 минут. Дальше все переключились на развод Лолиты», - посетовала телеведущая. Кроме того, телезвезда добавила, что все присутствовавшие в студии буквально набросили на супруга певицы, поэтому она решила встать на его сторону.

В общем и целом, утверждает Чехова, в телевидении она разочаровалась еще больше, поэтому на такие шоу ходить блее не планирует. «Я как раз из-за этого и разлюбила телевидение. Все гонятся за рейтингами, устраивают подобные обсуждения, хотя должны были бы помогать людям. Такие шоу снимаются лишь потому, что людям нравится теребить низменные эмоции», - подчеркнула артистка.

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ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:25

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