«Низменные эмоции»: Анфиса Чехова раскритиковала шоу Леры Кудрявцевой





По словам артистки, ей говорили, что Лера Кудрявцева после недавно перенесенной операции по удалению грудных имплантов нуждается в ее поддержке и даже хочет подробно рассказать об этом общественности. Анфиса Чехова согласилась, поскольку всегда выступала за естественность., - посетовала телеведущая. Кроме того, телезвезда добавила, что все присутствовавшие в студии буквально набросили на супруга певицы, поэтому она решила встать на его сторону.В общем и целом, утверждает Чехова, в телевидении она разочаровалась еще больше, поэтому на такие шоу ходить блее не планирует., - подчеркнула артистка.