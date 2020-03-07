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Звезда "Дома-2" Татьяна Мусульбес рассказала о крупной ссоре с Ириной Пинчук

Бывшие участницы телепроекта «Дом-2» Таня Мусульбес и Ирина Пинчук были в ссоре несколько месяцев. Недавно Татьяна рассказала своим подписчикам, что же произошло между девушками. По её словам, подруги просто не поняли друг друга.

Звезда "Дома-2" Татьяна Мусульбес рассказала о крупной ссоре с Ириной Пинчук

Бывшие звезды телешоу Ирина Пинчук и Татьяна Мусульбес познакомились на телепроекте. После того, как обе завершили участие, их общение продолжилось и в жизни. Девушки стали настоящими подругами, вместе ездили в путешествия, снимали забавные ролики для подписчиков. Однако поклонники заметили, что вот уже несколько месяцев как Ира и Таня нигде не появляются вместе, не публикуют совместные ролики и стараются избегать вопросов друг о друге.


Как написала Татьяна, очень много комментаторов интересовалось происходящим между подругами. Дело в том, что как только девушки наладили свою личную жизнь, у них стало значительно меньше времени. Они разъехались, стали строить каждый свои отношения и сократили своё общение. По словам Татьяны, Ирина обиделась на уменьшение внимания со стороны подруги, но предпочла ей об этом не говорить, боясь задеть чувства.

Недавно Мусульбес и Пинчук встретились и откровенно поговорили о взаимных претензиях. Подруги отпустили обиды и снова тесно общаются.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:02

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