Звезда "Дома-2" Татьяна Мусульбес рассказала о крупной ссоре с Ириной Пинчук





Бывшие звезды телешоу Ирина Пинчук и Татьяна Мусульбес познакомились на телепроекте. После того, как обе завершили участие, их общение продолжилось и в жизни. Девушки стали настоящими подругами, вместе ездили в путешествия, снимали забавные ролики для подписчиков. Однако поклонники заметили, что вот уже несколько месяцев как Ира и Таня нигде не появляются вместе, не публикуют совместные ролики и стараются избегать вопросов друг о друге.Как написала Татьяна, очень много комментаторов интересовалось происходящим между подругами. Дело в том, что как только девушки наладили свою личную жизнь, у них стало значительно меньше времени. Они разъехались, стали строить каждый свои отношения и сократили своё общение. По словам Татьяны, Ирина обиделась на уменьшение внимания со стороны подруги, но предпочла ей об этом не говорить, боясь задеть чувства.Недавно Мусульбес и Пинчук встретились и откровенно поговорили о взаимных претензиях. Подруги отпустили обиды и снова тесно общаются.