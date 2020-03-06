Юлия Куварзина поражена успехами своей 10-летней дочери





Юлия Куварзина поделилась, что ее дочь недавно занимается в образовательном центре на курсе «Учись учиться», однако она в восторге от обучения, постоянно рассказывает, как ей интересно узнавать новую информацию. Обучение уже дало превосходные результаты. Лиза запомнила более 20 корейских, испанских и турецких слов, 20 знаков после запятой числа Пи. Актриса поражена, что теперь дочь легко может выучить номера телефонов близких, названия океанов и морей, даты разных знаменательных событий.Куварзина поделилась, что наследница уже в некоторых вопросах знает больше, чем мама, в том числе, например, когда Всемирный день моржа. На обучающих курсах Лиза получает разностороннее развитие, новые навыки и нейронные связи. У нее возникает больше желания учиться, когда нет «обязаловки».Юлия Куварзина добавила, что очень счастлива и гордится успехами дочери, и может только догадываться, сколько еще информации она сможет так легко запомнить в будущем, поскольку это только начало.