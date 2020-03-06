Валерия планирует запустить проект о жертвах домашнего насилия
Валерия всерьез решила заняться темой домашнего насилия, о чем свидетельствуют последние новости. Певица собирается запустить проект, посвященный жертвам подобных ситуаций.
Супруга Иосифа Пригожина будет вести программу, участницами которой станут пострадавшие от абьюза женщины. Проект знаменитости можно будет посмотреть на платформе Youtube. В студии представительницы слабого пола поделятся своими историями о домашнем насилии, а также расскажут, как им удалось прекратить созависимые отношения, о чем сообщает Политэксперт. Примечательно, что встречать гостей шоу Валерия планирует в своем доме, где проживает вместе с музыкальным продюсером. Более того, он также намерен продвигать передачу избранницы, презентация которой состоится в скором времени.
Многие поклонники артистки знают, что она в свое время тоже сталкивалась с физическим и моральным насилием со стороны экс-мужа Александра Шульгина. При этом негативному влиянию подверглись и дети Валерии, в связи с чем она решила освещать актуальную и серьезную тему. Об этом пишет Слово и Дело.
Супруга Иосифа Пригожина будет вести программу, участницами которой станут пострадавшие от абьюза женщины. Проект знаменитости можно будет посмотреть на платформе Youtube. В студии представительницы слабого пола поделятся своими историями о домашнем насилии, а также расскажут, как им удалось прекратить созависимые отношения, о чем сообщает Политэксперт. Примечательно, что встречать гостей шоу Валерия планирует в своем доме, где проживает вместе с музыкальным продюсером. Более того, он также намерен продвигать передачу избранницы, презентация которой состоится в скором времени.
Многие поклонники артистки знают, что она в свое время тоже сталкивалась с физическим и моральным насилием со стороны экс-мужа Александра Шульгина. При этом негативному влиянию подверглись и дети Валерии, в связи с чем она решила освещать актуальную и серьезную тему. Об этом пишет Слово и Дело.