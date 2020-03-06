Caviar выпустила эксклюзивный смартфон Samsung Galaxy S21 за 2,7 млн рублей





Каждая из моделей, представляющих указанную серию, будет выпущена в количестве 21 экземпляра. Это число неслучайно, поскольку именно такую комбинацию требуется собрать, чтобы иметь шанс на победу в игре Blackjack. Ювелиры Caviar представили смартфоны Samsung Galaxy S21 в виде драгоценных игральных карт. Для пользователей доступны тузы четырех мастей и Джокер. Люксовые гаджеты выполнены из золота высшей пробы, оникса, также использовались киринит, композитный камень, не обошлось без рубинов и сапфиров. Золотой стала фигурка Джокера, а также другие миниатюрные изображения, из рубина выполнены черви и бубны, а из сапфира – пики и трефы. Представители бренда называют новую линейку смартфонов картами-талисманами для любителей азартных игр.Стоимость Samsung Galaxy S21 с изображением тузов превышает 5,6 тысяч долларов, а версия с Джокером стала самой дорогой – более 40 тысяч долларов, что эквивалентно 2,7 млн рублей.