«Пусть молодежь завидует»: Елена Проклова продемонстрировала безупречную фигуру в купальнике

Заслуженная артистка РФ считалась самым настоящим эталоном женской красоты во времена СССР. Елена Проклова, более известная по роли Герды в советском фильме «Снежная королева», а также Оли Алексеевой в картине «Переходной возраст», до сих пор сохраняет отличную форму, без стеснения публикуя фотографии в личном блоге социальной сети.После недавнего поста поклонники неугасающей звезды оставили многочисленные комментарии с комплиментами. По их мнению, Елена Проклова «расцвела с приближением весны», а ее фигуре может позавидовать каждая молодая девушка. Российская артистка с благодарностью откликается на все теплые слова, поскольку гордится, что «на своем 67-м году» она «абсолютно довольна своим здоровьем, внешностью и состоянием психики».Как известно, в начале 2020 года Елена Проклова вновь появилась на телевидении в качестве участника реалити-шоу «Последний герой».